В Пентагоне не подтвердили ликвидацию главного "финансиста" ИГ в Ираке

ВАШИНГТОН, 2 июля. /Корр. ТАСС Ярослав Азаров/. Пентагон в настоящее время не может подтвердить информацию о ликвидации главного "финансиста" террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Убейды в Ираке. Об этом ТАСС в понедельник сообщил официальный представитель штаба коалиции, полковник американских сухопутных войск Томас Вил.

"Мы можем подтвердить факт нанесения ударов в районе горы Карачог [в районе Махмура], но в настоящее время не можем подтвердить ликвидацию того лица, о котором вы говорите", - заявил полковник Вил, отвечая на просьбу прокомментировать информацию СМИ об уничтожении Абу Убейды.

Ранее в понедельник командующий силами ополчения "пешмерга" в Махмуре Сирвана Барзани сообщил телеканалу Rudaw, что при поддержке возглавляемой США коалиции был уничтожен главный "финансист" ИГ в Ираке. По его словам, в результате совместной операции удалось ликвидировать трех полевых командиров ИГ, в том числе боевика Абу Убейду, отвечавшего за финансирование группировки. По его данным, террористы укрывались в горном районе близ Махмура.