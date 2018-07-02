Guardian: британский проект выхода Великобритании из ЕС в Брюсселе считают нереалистичным

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Проект выхода Великобритании из Евросоюза, предложенный британским правительством, в Брюсселе назвали нереалистичным, указав на невозможность изменения основополагающих принципов европейского сообщества. Об этом в понедельник сообщила газета The Guardian со ссылкой на официальных лиц ЕС, которые ознакомились с подготовленной Лондоном Белой книгой по отношениям Великобритании с ЕС после Brexit.

Источник издания подтвердил, что европейские чиновники в Брюсселе уже ознакомились с черновым вариантом данного документа, который будет опубликован в пятницу, и усмотрели в нем избирательный подход британского правительства, которое намерено сохранить некоторые преимущества членства в Евросоюзе после выхода из него.

По информации The Guardian, Лондон намерен согласиться с некоторыми предложениями Брюсселя в сфере финансов в обмен на ограничение свободного передвижения людей, против чего выступает сообщество. Великобритания также рассчитывает на неопределенный срок остаться после Brexit в едином рынке, чтобы избежать необходимости проводить проверки на ирландской границе.