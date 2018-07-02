Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Guardian: британский проект выхода Великобритании из ЕС в Брюсселе считают нереалистичным

Международная панорама
2 июля, 21:18 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 2, июля. /ТАСС

Источник издания указал на то, что, согласно черновому варианту Белой книги по отношениям сторон после Brexit, Лондон намерен сохранить некоторые преимущества членства в организации после выхода

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Проект выхода Великобритании из Евросоюза, предложенный британским правительством, в Брюсселе назвали нереалистичным, указав на невозможность изменения основополагающих принципов европейского сообщества. Об этом в понедельник сообщила газета The Guardian со ссылкой на официальных лиц ЕС, которые ознакомились с подготовленной Лондоном Белой книгой по отношениям Великобритании с ЕС после Brexit.

Источник издания подтвердил, что европейские чиновники в Брюсселе уже ознакомились с черновым вариантом данного документа, который будет опубликован в пятницу, и усмотрели в нем избирательный подход британского правительства, которое намерено сохранить некоторые преимущества членства в Евросоюзе после выхода из него.

По информации The Guardian, Лондон намерен согласиться с некоторыми предложениями Брюсселя в сфере финансов в обмен на ограничение свободного передвижения людей, против чего выступает сообщество. Великобритания также рассчитывает на неопределенный срок остаться после Brexit в едином рынке, чтобы избежать необходимости проводить проверки на ирландской границе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Brexit
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
2
Google работает над корректировкой названия Крымского моста на своих картах
3
Пропавшие в пещере в Таиланде школьники обнаружены живыми
4
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
5
В Петербурге умерла актриса Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая
6
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
7
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости