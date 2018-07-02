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МИД Армении заявил о важной роли России в обеспечении безопасности страны

Международная панорама
2 июля, 21:39 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 2, июля. /ТАСС

Глава ведомства Зограб Мнацаканян также исключил возможность выхода Армении из Евразийского экономического союза

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ЕРЕВАН, 2 июля. /ТАСС/. Россия играет важную роль в обеспечении безопасности Армении. Об этом в интервью новостному порталу EU Observer заявил в понедельник министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян.

"Россия играет важную роль в обеспечении безопасности нашей страны. Посмотрите на Турцию и Азербайджан. Эти страны 27 лет держат Армению в блокаде. Есть ли другая страна, которая готова помочь нам?" - задается вопросом глава армянского внешнеполитического ведомства.

Зограб Мнацаканян во время интервью также привел примеры Грузии и Украины. "Посмотрите на эти страны, которые пытаются стать членами НАТО. Сколько лет они ждут своей очереди - 10 лет. Мы даже на 10 минут не можем позволить себе этого", - заверил глава МИД Армении.

Глава армянского МИД также исключил возможность выхода Армении из Евразийского экономического союза. "То, что случилось в Армении, разве не является для вас [журналиста] достаточно демократическим процессом? Или надо обязательно быть антироссийским, чтобы считаться достаточно демократическим государством?", - спросил глава МИД Армении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что его политическая команда намерена углублять стратегические и союзнические отношения с Россией.

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Пашинян, Никол Воваевич
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