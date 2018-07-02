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Мишель Вульф раскритиковала Иванку Трамп в телешоу The Break

Международная панорама
2 июля, 21:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 2, июля. /ТАСС

Актриса сравнила дочь президента США с лишаем и раковой опухолью

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НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Шквал оскорблений в адрес дочери президента США Дональда Трампа - Иванки - обрушила актриса Мишель Вульф в телешоу The Break. Как сообщила в понедельник телекомпания Fox News, Вульф назвала дочь американского лидера "лишаем", сравнила ее с раковой опухолью и подчеркнула, что не намерена соблюдать нормы цивилизованного поведения, когда речь заходит об известных деятелях. "Таким людям необходимо бросать оскорбления в лицо", - утверждала она.

"Тебя случайно не называют лишаем? - издевательски произнесла Вульф, обращаясь к Иванке Трамп. - Ты - не обязательно самое опасное существо в администрации, но ты крайне неприятная, совершенно неизлечимая и ты всегда появляешься там, где нас ждут провалы". Она также отозвалась о дочери Трампа, как о "самой миленькой опухоли в быстро распространяющемся раковом заболевании".

В июне нынешнего года Вульф выступала с нападками в адрес супруги президента - Меланьи Трамп. Актриса обвинила первую леди в том, что та 25 дней не показывалась на публике лишь для того, чтобы сделать пластическую операцию.

Консервативный комментатор Кармин Сэбиа в интервью телекомпании Fox News назвала выпады Вульф "проявлением презрения к президенту, членам его семьи и к консерваторам в целом". "Если это шутки, то их нельзя даже назвать примитивными, - заявила она. - Это оскорбление для любого, кто обладает хотя бы минимальным чувством приличия".

В конце июня с грубыми угрозами в адрес Меланьи Трамп и младшего сына президента Трампа Бэррона, родившегося в 2006 году, выступил в Twitter актер Питер Фонда. "Мы должны вырвать Бэррона Трампа из рук его матери и поместить его в клетку с педофилами", - написал он, использовав в сообщении оскорбительные выражения. Как сообщил интернет-портал The Daily Caller со ссылкой на представителя Меланьи Трамп Стефани Гришэм, об этой угрозе были уведомлены сотрудники Секретной службы, обеспечивающие охрану президента и членов его семьи.

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