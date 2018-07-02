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Трамп обсудил с избранным президентом Мексики борьбу с нелегальной миграцией

Международная панорама
2 июля, 22:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Андрес Мануэль Лопес Обрадор отметил, что беседа прошла в "уважительном тоне"

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ТАСС, 2 июля. Победитель президентских выборов в Мексике Андрес Мануэль Лопес Обрадор провел в понедельник телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили возможность снижения масштабов нелегальной миграции. Об этом сообщило агентство Reuters.

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"Я предложил всеобъемлющее соглашение по проектам развития, которые создают рабочие места в Мексике и таким образом снижают масштабы миграции и улучшают безопасность", - написал Обрадор в своем Twitter. Он добавил, что разговор длился около получаса и его тон был уважительным.

В последние недели в США разразился скандал, касающийся объявленной в апреле Минюстом политики "нулевой толерантности" к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключали под стражу и привлекали к уголовной ответственности. Их детей отправляли в специальные центры содержания, поскольку по американским законам они не могут быть арестованы. В результате в период с 19 апреля до последнего времени были разлучены с родителями около 2,3 тыс. детей, что вызвало волну критики со стороны политических противников Трампа.

Двусторонее торговое соглашение

Дональд Трамп и Андрес Мануэль Лопес Обрадор также обсудили возможность заключения отдельного торгового соглашения. Американский лидер сообщил об этом в понедельник во время встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Вашингтоне.

"У нас состоялся отличный разговор. Мы обсудили вопросы границ, торговлю, NAFTA, а также отдельное двустороннее торговое соглашение", - заявил Трамп.

Он выразил уверенность в том, что отношения двух лидеров будут "очень хорошими". "Я думаю, что он постарается, я думаю, что он поможет нам в вопросе границы", - отметил американский лидер. Он также подчеркнул, что встречал Лопеса Обрадора "несколько лет назад" и уже тогда предсказывал его победу на выборах.

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Темы
Миграционная политика Трампа
Персоны
Рютте, Марк Трамп, Дональд
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