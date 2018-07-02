Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Bild: германские партии ХДС и ХСС близки к компромиссу по миграции

Международная панорама
2 июля, 22:20 дата обновления: 2 июля, 22:36 UTC+3

По данным газеты, Хорст Зеехофер хочет остаться главой МВД

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

БЕРЛИН, 2 июля. /ТАСС/. Представители германских Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), которые сейчас проводят кризисную встречу в Берлине, близки к достижению компромисса по вопросам миграции. Об этом сообщила в понедельник газета Bild со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Смотрите также

Миграционный кризис в Европе. Досье

Глава МВД Хорст Зеехофер, если компромисс будет достигнут, склоняется к тому, чтобы остаться в правительстве, пишет газета. Ранее политик грозил отставкой, если канцлер Ангела Меркель не пойдет на его условия по противодействию нелегальной миграции.

Зеехофер, который возглавляет ХСС, намеревался прямо на границах ФРГ блокировать тех соискателей убежища, которые уже зарегистрированы в других странах, канцлер выступала против этого, утверждая, что не будет действовать в обход ЕС. Теперь же партии, как отмечает газета, договорились организовать на границах специальные транзитные центры, где в ускоренном порядке будут рассматриваться перспективы иностранцев остаться в Германии. Если таких перспектив не будет, то, вероятнее всего, беженцев будут высылать в страны Евросоюза, где они были зарегистрированы изначально.

Если Зеехофер все же выйдет из правительства Меркель, то это станет серьезным ударом по репутации канцлера и по стабильности кабмина, уверены наблюдатели.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Германия
Персоны
Меркель, Ангела
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
2
В Таиланде нашли живыми пропавших в затопленной пещере школьников
3
СМИ: китайские конструкторы создали "лазерный АК-47"
4
Google работает над корректировкой названия Крымского моста на своих картах
5
В Петербурге умерла актриса Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая
6
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
7
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости