Bild: германские партии ХДС и ХСС близки к компромиссу по миграции

БЕРЛИН, 2 июля. /ТАСС/. Представители германских Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), которые сейчас проводят кризисную встречу в Берлине, близки к достижению компромисса по вопросам миграции. Об этом сообщила в понедельник газета Bild со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Глава МВД Хорст Зеехофер, если компромисс будет достигнут, склоняется к тому, чтобы остаться в правительстве, пишет газета. Ранее политик грозил отставкой, если канцлер Ангела Меркель не пойдет на его условия по противодействию нелегальной миграции.

Зеехофер, который возглавляет ХСС, намеревался прямо на границах ФРГ блокировать тех соискателей убежища, которые уже зарегистрированы в других странах, канцлер выступала против этого, утверждая, что не будет действовать в обход ЕС. Теперь же партии, как отмечает газета, договорились организовать на границах специальные транзитные центры, где в ускоренном порядке будут рассматриваться перспективы иностранцев остаться в Германии. Если таких перспектив не будет, то, вероятнее всего, беженцев будут высылать в страны Евросоюза, где они были зарегистрированы изначально.

Если Зеехофер все же выйдет из правительства Меркель, то это станет серьезным ударом по репутации канцлера и по стабильности кабмина, уверены наблюдатели.