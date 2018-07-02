Постпред Швеции при ООН считает, что саммит РФ и США позитивно скажется на работе Совбеза

ООН, 2 июля. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа позитивно скажется на работе Совета Безопасности ООН. Такое мнение выразил постоянный представитель Швеции при ООН Улоф Скуг в понедельник на пресс-конференции по случаю начала председательства его страны в Совбезе.

"Да, - сказал он, отвечая на вопрос о том, сыграет ли позитивную роль для Совбеза предстоящий саммит. - Я думаю, что с точки зрения СБ было проблемой, что между Россией и США не было прямого диалога на высшем уровне, это осложняло работу над некоторыми серьезными вопросами"

Как сообщила 28 июня пресс-служба Кремля, саммит РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки.