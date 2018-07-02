Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Постпред Швеции при ООН считает, что саммит РФ и США позитивно скажется на работе Совбеза

Международная панорама
2 июля, 22:27 UTC+3 ООН ООН 2, июля. /ТАСС

По мнению Улофа Скуга, отсутствие прямого диалога между Москвой и Вашингтоном на высшем уровне "осложняло бы работу над некоторыми серьезными вопросами"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 2 июля. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа позитивно скажется на работе Совета Безопасности ООН. Такое мнение выразил постоянный представитель Швеции при ООН Улоф Скуг в понедельник на пресс-конференции по случаю начала председательства его страны в Совбезе.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин

Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

"Да, - сказал он, отвечая на вопрос о том, сыграет ли позитивную роль для Совбеза предстоящий саммит. - Я думаю, что с точки зрения СБ было проблемой, что между Россией и США не было прямого диалога на высшем уровне, это осложняло работу над некоторыми серьезными вопросами"

Как сообщила 28 июня пресс-служба Кремля, саммит РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Персоны
Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Швеция Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
2
В Таиланде нашли живыми пропавших в затопленной пещере школьников
3
СМИ: китайские конструкторы создали "лазерный АК-47"
4
Google работает над корректировкой названия Крымского моста на своих картах
5
В Петербурге умерла актриса Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая
6
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
7
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости