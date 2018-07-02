Белый дом: санкции против РФ останутся в силе, пока Крым вновь не станет украинским

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа не пойдет на отмену санкций, введенных в отношении России за воссоединение Крыма с РФ, пока полуостров вновь не станет украинским. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Мы не признаем попытку России аннексировать Крым. Наши санкции против России за Крым будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине", - отметила она. По словам Сандерс, США и Россия "по данному вопросу согласились не соглашаться" друг с другом.

В минувшую пятницу Трамп сообщил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет в Хельсинки 16 июля, намерен затронуть тему полуострова. Комментируя эти слова главы администрации США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам в понедельник, что для Москвы вопроса признания Крыма российской территорией в повестке обсуждений на международной арене быть не может.

"Президент России неоднократно заявлял и разъяснял своим собеседникам, что на повестке дня такого вопроса, как Крым, быть не может и не будет никогда, потому что Крым является неотъемлемой частью России. Все остальные вопросы - это вопросы консенсуса, вопросы для обсуждений и для поиска возможных точек соприкосновения", - указал Песков.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса, а за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.