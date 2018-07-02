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Меркель объявила о создании на границах ФРГ транзитных центров для высылки нелегалов

Международная панорама
2 июля, 23:57 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 2, июля. /ТАСС

Ранее в понедельник стало известно, что германские партии ХДС и ХСС достигли соглашения по вопросу мигрантов

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

© EPA-EFE/OMER MESSINGER

БЕРЛИН, 2 июля. /ТАСС/. Германские правящие партии - "Христианско-демократический союз" (ХДС) и "Христианско-социальный союз" (ХСС) - договорились создать в стране специальные центры для быстрой высылки беженцев, уже зарегистрированных в других странах ЕС, а также тех, кто изначально не имеет права остаться в ФРГ. Об этом заявила в понедельник в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель.

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По ее словам, в ФРГ будут созданы "транзитные центры, из которых по согласованию с другими странами будут высылать беженцев туда, где они уже были зарегистрированы, или туда, откуда они прибыли". По словам Меркель, партиям удалось "сохранить дух партнерства в ЕС и одновременно с этим сделать решающий шаг для борьбы" с миграцией внутри ЕС. "Думаю, сегодня мы достигли хорошего компромисса после сложных дней", - добавила глава кабмина.

Генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер добавила, что такие депортации будут осуществляться не "в ущерб третьим странам", а лишь на основе договоренностей.

Проблема противодействия нелегальной миграции привела к серьезным разногласиям в правительстве ФРГ. Ранее глава МВД Хорст Зеехофер, который возглавляет ХСС, пригрозил Меркель, которая возглавляет ХДС, в одностороннем порядке выпустить указ, предписывающий начать масштабный контроль на границе и высылку мигрантов. ХСС дал Меркель две недели на поиск решения миграционной проблемы на европейском уровне, что местные наблюдатели расценили как жесткий ультиматум.

1 июля срок ультиматума истек, но Зеехофер остался недоволен результатами работы канцлера в ЕС и сказал, что уходит со всех политических постов. Потом он решил еще раз попробовать достичь компромисса с партией Меркель.

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