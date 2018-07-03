Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генсек ООН и члены Совета Безопасности осудили теракт в Афганистане

Международная панорама
3 июля, 0:55 UTC+3 ООН ООН 3, июля. /ТАСС

В результате взрыва в Джелалабаде погибли 19 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 3 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и члены Совета Безопасности осудили теракт в афганском городе Джелалабаде. Об этом говорится в распространенных в понедельник заявлениях Совета Безопасности ООН и главы организации.

По данным ООН, в результате теракта в Афганистане погибли 19 человек, ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" (ИГ). "Члены Совета Безопасности выразили свои глубокие соболезнования семьям погибших и правительству Афганистана, а также пожелали скорейшего и полного выздоровления пострадавшим", - указывается в заявлении.

Члены СБ также призвали все страны сотрудничать с властями Афганистана, "чтобы организаторы и спонсоры этого преступления были привлечены к ответственности".

Со своей стороны генеральный секретарь ООН также осудил теракт в Афганистане. "Любая атака, намеренно нацеленная на гражданских лиц, противоречит международному праву", - подчеркнул он, призвав все страны "выполнять свои обязательства по защите гражданского населения, включая национальные меньшинства".

По меньшей мере 15 человек погибли, 20 получили ранения в воскресенье в результате взрыва, прогремевшего близ канцелярии губернатора в афганском городе Джелалабаде (административный центр провинции Нангархар). По данным агентства Reuters, взрыв прогремел в центральной части Джелалабада спустя несколько часов после того, как президент Афганистана Ашраф Гани посетил этот населенный пункт. Как указывает агентство, взрывом повредило фасады магазинов и зданий на площади Мухаберат.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Гани, Ашраф Гутерриш, Антониу
Страны
Афганистан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
2
В России вступил в силу закон, позволяющий определять пьяных водителей по анализу крови
3
В Таиланде нашли живыми пропавших в затопленной пещере школьников
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
6
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
7
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости