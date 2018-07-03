Генсек ООН и члены Совета Безопасности осудили теракт в Афганистане

ООН, 3 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и члены Совета Безопасности осудили теракт в афганском городе Джелалабаде. Об этом говорится в распространенных в понедельник заявлениях Совета Безопасности ООН и главы организации.

По данным ООН, в результате теракта в Афганистане погибли 19 человек, ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" (ИГ). "Члены Совета Безопасности выразили свои глубокие соболезнования семьям погибших и правительству Афганистана, а также пожелали скорейшего и полного выздоровления пострадавшим", - указывается в заявлении.

Члены СБ также призвали все страны сотрудничать с властями Афганистана, "чтобы организаторы и спонсоры этого преступления были привлечены к ответственности".

Со своей стороны генеральный секретарь ООН также осудил теракт в Афганистане. "Любая атака, намеренно нацеленная на гражданских лиц, противоречит международному праву", - подчеркнул он, призвав все страны "выполнять свои обязательства по защите гражданского населения, включая национальные меньшинства".

По меньшей мере 15 человек погибли, 20 получили ранения в воскресенье в результате взрыва, прогремевшего близ канцелярии губернатора в афганском городе Джелалабаде (административный центр провинции Нангархар). По данным агентства Reuters, взрыв прогремел в центральной части Джелалабада спустя несколько часов после того, как президент Афганистана Ашраф Гани посетил этот населенный пункт. Как указывает агентство, взрывом повредило фасады магазинов и зданий на площади Мухаберат.