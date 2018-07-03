На Кубе возобновились переговоры между властями Колумбии и повстанческой группировкой АНО

ГАВАНА, 3 июля. /ТАСС/. Правительство Колумбии и леворадикальная повстанческая группировка "Армия национального освобождения" (АНО) возобновили в понедельник на Кубе переговоры о заключении мирного договора. Об этом говорится в заявлении, распространенном АНО.

В ходе шестого раунда переговоров стороны будут обсуждать в первую очередь восстановление режима прекращения огня, срок которого истек в январе. Между тем, по словам представителей повстанческой группировки, между сторонами по-прежнему "сохраняются разногласия, препятствующие заключению нового соглашения".

АНО, в рядах которой насчитывается около 1,5 тыс. человек, осталась единственной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в ноябре 2016 года правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК). Это соглашение положило конец кровавому конфликту, продолжавшемуся более полувека и унесшему более 250 тыс. жизней. РВСК полностью разоружилась, на ее основе было создано политическое движение.

17 июня в Колумбии прошел второй тур президентских выборов, победителем по итогам которого был признан кандидат от правой партии "Демократический центр", бывший сенатор Иван Дуке. После объявления результатов голосования будущий глава государства, который вступит в должность 7 августа, заявил о необходимости внесения поправок в соглашение о мире с РВСК. Он также заявил, что продолжит переговоры с АНО при условии участия в них международных наблюдателей и прекращения повстанцами "преступной деятельности". Кроме того, Дуке считает, что прежде чем получить право участвовать в политической жизни Колумбии, члены АНО должны отбыть минимальные тюремные сроки.

Переговоры между правительство Колумбии и АНО идут в Гаване с мая. Ранее они проходили в Кито. В апреле президент Эквадора Ленин Морено заявил, что его страна отказывается принимать консультации и приостанавливает участие в диалоге в качестве одного из шести посредников. Причиной данного решения стало похищение и убийство на границе Эквадора и Колумбии трех эквадорских журналистов.

Куба уже более четырех лет предоставляет площадку для проведения переговоров между РВСК и администрацией президента Хуана Мануэля Сантоса.