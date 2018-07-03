Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Кубе возобновились переговоры между властями Колумбии и повстанческой группировкой АНО

Международная панорама
3 июля, 2:21 UTC+3 ГАВАНА ГАВАНА 3, июля. /ТАСС

Стороны будут обсуждать восстановление режима прекращения огня

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГАВАНА, 3 июля. /ТАСС/. Правительство Колумбии и леворадикальная повстанческая группировка "Армия национального освобождения" (АНО) возобновили в понедельник на Кубе переговоры о заключении мирного договора. Об этом говорится в заявлении, распространенном АНО.

В ходе шестого раунда переговоров стороны будут обсуждать в первую очередь восстановление режима прекращения огня, срок которого истек в январе. Между тем, по словам представителей повстанческой группировки, между сторонами по-прежнему "сохраняются разногласия, препятствующие заключению нового соглашения".

АНО, в рядах которой насчитывается около 1,5 тыс. человек, осталась единственной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в ноябре 2016 года правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК). Это соглашение положило конец кровавому конфликту, продолжавшемуся более полувека и унесшему более 250 тыс. жизней. РВСК полностью разоружилась, на ее основе было создано политическое движение.

17 июня в Колумбии прошел второй тур президентских выборов, победителем по итогам которого был признан кандидат от правой партии "Демократический центр", бывший сенатор Иван Дуке. После объявления результатов голосования будущий глава государства, который вступит в должность 7 августа, заявил о необходимости внесения поправок в соглашение о мире с РВСК. Он также заявил, что продолжит переговоры с АНО при условии участия в них международных наблюдателей и прекращения повстанцами "преступной деятельности". Кроме того, Дуке считает, что прежде чем получить право участвовать в политической жизни Колумбии, члены АНО должны отбыть минимальные тюремные сроки.

Переговоры между правительство Колумбии и АНО идут в Гаване с мая. Ранее они проходили в Кито. В апреле президент Эквадора Ленин Морено заявил, что его страна отказывается принимать консультации и приостанавливает участие в диалоге в качестве одного из шести посредников. Причиной данного решения стало похищение и убийство на границе Эквадора и Колумбии трех эквадорских журналистов.

Куба уже более четырех лет предоставляет площадку для проведения переговоров между РВСК и администрацией президента Хуана Мануэля Сантоса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Дуке, Иван Морено, Ленин Сантос, Хуан Мануэль
Страны
Куба Эквадор Колумбия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
2
В России вступил в силу закон, позволяющий определять пьяных водителей по анализу крови
3
В Таиланде нашли живыми пропавших в затопленной пещере школьников
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
6
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
7
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости