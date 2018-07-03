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NYT: Трамп разослал письма союзникам по НАТО, призвав их увеличить расходы на оборону

Международная панорама
3 июля, 2:49 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 3, июля. /ТАСС

Президент США в письме канцлеру Германии Ангеле Меркель отметил, что "недостаточная трата средств на оборону" ФРГ подрывает безопасность альянса, пишет газета

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Susan Walsh

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отправил ряд писем лидерам стран - союзников Соединенных Штатов по НАТО, в которых обрушился на них с критикой, заявив, что они тратят слишком мало средств на оборону в рамках альянса, по сравнению с Вашингтоном. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times.

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По ее данным, Трамп разослал такие письма в прошлом месяце, в том числе лидерам Германии, Канады, Бельгии и Норвегии. В них президент дал понять, что США теряют терпение в связи с тем, что союзники Вашингтона, по его мнению, не желают увеличивать расходы на оборону, пишет издание.

В частности, Трамп отправил одно из таких посланий канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. "Как мы уже обсуждали в апреле в ходе вашего визита, в Соединенных Штатах растет разочарование в связи с тем, что некоторые союзники не нарастили [расходы на оборону], как обещали", - приводит газета выдержки из указанного письма, которое попало в ее распоряжение.

"Продолжающаяся недостаточная трата средств на оборону со стороны Германии подрывает безопасность альянса и служит подтверждением правильности [такого подхода] для остальных союзников, также не планирующих выполнять их обязательства по военным расходам, так как другие видят в вас модель для подражания", - следует из письма, адресованного Меркель.

По словам Трампа, для вашингтонской администрации будет в дальнейшем все сложнее объяснить гражданам США, почему "некоторые страны не вносят свой вклад в коллективную оборону НАТО в то время, как американские военнослужащие продолжают жертвовать своими жизнями за рубежом", отмечает издание. По его данным, содержание писем, направленных другим союзникам США, является похожим по своей сути.

На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года лидеры стран альянса приняли обязательство в течение 10 лет увеличить свои военные расходы выше отметки в 2% от ВВП. В настоящее время лишь восемь членов НАТО тратят на оборону больше 2%. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% от ВВП, Германии - 1,2%. Трамп обещал поднять этот вопрос на предстоящем 11-12 июля в Брюсселе очередном саммите НАТО.

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