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СМИ: задействованные у границ России самолеты-разведчики США устаревают и ломаются

Международная панорама
3 июля, 4:06 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, июля. /ТАСС

Механические неполадки привели к сокращению 500 полетов самолетов Boeing C-135 с 2016 года, пишет газета Defense News

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ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Разведывательные самолеты Вооруженных сил США, которые среди прочего подлетают к границам РФ, а также выполняют наблюдательные полеты над территорией России в рамках Договора по открытому небу (ДОН), устаревают и выходят из строя. Об этом сообщила в понедельник газета Defense News.

По ее сведениям, речь идет о разведывательных самолетах Boeing семейства C-135, которые состоят на вооружении уже более полувека. Они дислоцированы на основе ротации, в частности, на авиабазах Англии, Греции, Катара и Японии.

Издание подчеркивает, что механические неполадки стали настоящей проблемой для такого типа самолетов и привели к сокращению 500 полетов с 2016 года, а также каждого 12-го задания с 2015 года. Такое техническое состояние привело к тому, что ряд американских законодателей призвали министра ВВС США Хезер Уилсон провести расследование по этому поводу и сообщить им о его результатах. Они также пытаются сохранить в проекте бюджета на следующий год финансирование наблюдательных полетов C-135 над Россией в рамках ДОН. Многие политики скептически относятся к данному договору, однако вашингтонская администрация запросила выделение средств на выполнение данных договоренностей.

"У него один из худших показателей техобслуживания в ВВС США", - отметил конгрессмен-республиканец Дон Бэкон, говоря о том, что самолеты модификации OC-135 чаще других отправляются на ремонт. "Он часто ломается в России, ставя нас в очень опасные, неловкие ситуации с русскими на их базах", - отметил законодатель. Технические проблемы также возникают у самолетов RC-135V/W Rivet Joint, RC-135S Cobra Ball, RC-135U Combat Sent, WC-135 Constant Phoenix, TC-135 Rivet Joint Trainer. В Минобороны РФ сообщали, что истребители ВКС России поднимаются на перехват американских самолетов RC-135, которые подлетают к границам страны.

ДОН преследует своей целью содействие открытости и транспарентности в вопросах военной деятельности, а также упрочение безопасности через меры укрепления доверия и стабильности на основе сотрудничества по созданию режима открытого неба. В практическом плане ДОН предоставляет право государствам - участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными между государствами - участниками квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения Договора, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

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