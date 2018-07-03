Генштаб Украины усмотрел "опасность" в почетных наименованиях воинских формирований РФ

КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Начальник Генштаба Украины Виктор Муженко увидел "опасность" в почетных наименованиях воинских подразделений России, которые присвоены указами президента РФ Владимира Путина 30 июня.

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"Эта маркировка территории и озвучивания претензий на земли других народов, к которым Россия не имеет никакого отношения", - написал он в Facebook.

Муженко связал новые наименования российских частей с "мобилизацией пророссийских сил на территории Украины" и воровством "чужой истории и славы". В то же время, по его словам, "украинская армия имеет собственные военно-исторические традиции и действия России никак на нас [Украину] не влияют".

Согласно указам главы российского государства от 30 июня, более десяти воинских формирований в России получили почетные наименования. Они присвоены полкам и дивизиям "в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу".

381-му артиллерийскому полку присвоено почетное наименование "гвардейский артиллерийский Варшавский Краснознаменный, орденов Суворова и Кутузова полк". Наименование "Верхнеднепровский" присвоено 933-му зенитному ракетному полку, 90-я танковая дивизия получила наименование "гвардейская Витебско-Новгородская", 163-й танковый полк стал "гвардейским Нежинским", 6-й танковый полк - "гвардейским Львовским", 102-й мотострелковый полк - "Слонимско-Померанским", 68-й танковый полк - "гвардейским Житомирско-Берлинским".

Также 400-му самоходному артиллерийскому полку присвоено почетное наименование "Трансильванский", 150-й мотострелковой дивизии - "Идрицко-Берлинская", 856-му самоходному артиллерийскому полку - "гвардейский Кобринский", а 144-й мотострелковой дивизии - "гвардейская Ельнинская".