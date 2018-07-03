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Глава МИД Японии и госсекретарь США обсудят ситуацию вокруг КНДР

Международная панорама
3 июля, 6:03 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 3, июля. /ТАСС

Об этом заявил глава японского внешнеполитического ведомства Таро Коно

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ТОКИО, 3 июля. /ТАСС/. Ситуация на Корейском полуострове станет одной из тем предстоящих переговоров между главой МИД Японии Таро Коно и госсекретарем США Майклом Помпео, который 7 июля прибудет в Токио.

"Мы проведем обмен мнениями по ситуации вокруг Северной Кореи", - заявил во вторник глава японского внешнеполитического ведомства.

Ранее Госдепартамент США объявил, что Майкл Помпео 5 июля отправится в Пхеньян, где обсудит вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, а 7 июля прибудет с визитом в Токио. В японской столице Помпео пробудет два дня, где встретится с представителями руководства Японии и Республики Корея.

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Персоны
Помпео, Майкл (Майк)
Страны
США КНДР Япония Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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