Глава МИД Японии и госсекретарь США обсудят ситуацию вокруг КНДР

ТОКИО, 3 июля. /ТАСС/. Ситуация на Корейском полуострове станет одной из тем предстоящих переговоров между главой МИД Японии Таро Коно и госсекретарем США Майклом Помпео, который 7 июля прибудет в Токио.

"Мы проведем обмен мнениями по ситуации вокруг Северной Кореи", - заявил во вторник глава японского внешнеполитического ведомства.

Ранее Госдепартамент США объявил, что Майкл Помпео 5 июля отправится в Пхеньян, где обсудит вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, а 7 июля прибудет с визитом в Токио. В японской столице Помпео пробудет два дня, где встретится с представителями руководства Японии и Республики Корея.