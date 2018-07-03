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СМИ: глава МИД Южной Кореи посетит Токио для встречи с коллегами из США и Японии

Международная панорама
3 июля, 6:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Основной темой переговоров должна стать ситуация на Корейском полуострове, сообщает агентство Yonhap

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ТАСС, 3 июля. Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва 7 июля планирует посетить Японию, где намеревается принять участие в трехсторонней встрече с участием госсекретаря США Майкла Помпео и главы МИД Японии Таро Коно. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap.

По данным агентства, в настоящее время идет последняя стадия согласования проведения трехсторонних переговоров главы внешнеполитических ведомств Южной Кореи, США и Японии. Ожидается, что в случае проведения таких переговоров ключевой их темой станет ситуация на Корейском полуострове. Также отмечается, что Майкл Помпео проинформирует своих коллег из Японии и Южной Кореи о том, как прошла его уже третья к тому моменту официальная поездка в КНДР.

Ранее Госдепартамент США объявил, что Майкл Помпео 5-7 июля посетит Пхеньян, где обсудит вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, а 7 июля прибудет с визитом в Токио. Глава МИД Японии, Таро Коно, в свою очередь подчеркнул, что намеревается обсудить со своим американским коллегой ситуацию вокруг КНДР.

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Персоны
Коно, Таро Помпео, Майкл (Майк)
Страны
США Япония Республика Корея
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