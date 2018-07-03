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Во Французской Гвиане задержан человек, напавший на полицейских с криком "Аллах акбар"

Международная панорама
3 июля, 8:51 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 3, июля. /ТАСС

Инцидент произошел во время полицейской операции по выселению людей из нелегально построенного жилья

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ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Полицейские города Кайенна (административный центр Французской Гвианы) задержали в понедельник человека, напавшего на них с топором и кричавшего "Аллах акбар" ("Аллах велик" по-арабски, прим. ТАСС). Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на прокурора Кайенны Эрика Вайана.

Согласно этим сведениям, в ходе задержания один из полицейских выстрелил злоумышленнику в зону паха, ранив его. В тяжелом состоянии задержанный помещен в больницу, ему сделана операция и в настоящее время угрозы его жизни нет.

Как сообщили AFP в силовых ведомствах, дело, однако, возбуждено не по статье о терроризме, так как нападавший не подозревается в принадлежности к радикальным группировкам. Он был известен полиции как хулиган и человек, совершивший целый ряд уголовных преступлений. Теперь в отношении него начато следствие по статье "попытка убийства представителя власти". Но о произошедшем проинформирована парижская прокуратура по делам о терроризме.

Инцидент произошел во время полицейской операции по выселению людей из нелегально построенного ими временного жилья. Выселяемые сопротивлялись, поэтому полиции пришлось неоднократно применять оружие, стреляющее резиновыми пулями.

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