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СМИ: Республика Корея и КНДР обменялись списками людей для встречи разделенных семей

Международная панорама
3 июля, 9:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

В списки от двух стран вошло порядка 250 человек

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ТАСС, 3 июля. /ТАСС/. Южная Корея и КНДР обменялись списками людей из семей, разделенных Корейской войной 1950-1953 годов, встреча которых должна пройти в конце августа этого года. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap News.

Отмечается, что в общей сложности в списки от двух стран вошло порядка 250 человек. Встреча должна состояться 20-26 августа на северокорейском горном курорте Кымгансан. Это будет первая подобная встреча с 2015 года.

В Южной Корее насчитывается около 57 тыс. человек, которые во время Корейской войны оказались разлучены со своими близкими, оставшимися на Севере. Многие из них не видели близких с 1953 года.

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