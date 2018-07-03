Украинский народный трибунал вынес приговор еще 10 лицам, в том числе Коломойскому

ДОНЕЦК, 3 июля. /ТАСС/. Украинский народный трибунал по расследованию военных преступлений режима Петра Порошенко против граждан страны (УНТ) вынес приговор еще 10 лицам, связанным с действующими властями Украины, в том числе бизнесмену Игорю Коломойскому, а также нынешнему и бывшему генпрокурорам Юрию Луценко и Виктору Шокину. Об этом во вторник сообщило Донецкое агентство новостей.

"УНТ в общей сложности провел более 40 судебных заседаний, - заявила в Донецком агентстве новостей председательствующий судья Елена Шишкина. - УНТ рассматривал уголовное дело с строгим соблюдением Уголовно-процессуального кодекса Украины <…>. Коллегия присяжных заседателей заявила, что обвиняемые не заслуживают снисхождения".

Таким образом, всего УНТ приговорил к различным срокам - от трех лет до пожизненного лишения свободы - 18 человек. Вердикт в отношении первых восьми фигурантов, заседания по делам которых проходили в открытом режиме на протяжении трех месяцев, был оглашен 22 июня.

Дела еще 10 человек рассматривались судом в закрытом режиме. Среди них председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко, украинский бизнесмен и бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский, генпрокурор Украины Юрий Луценко, главный редактор сайта "Новости Донбасса" Алексей Мацука, бывший и.о. гепрокурора Олег Махницкий, бывший и.о. генпрокурора Юрий Севрук, бывший губернатор Донецкой области Сейргей Тарута, бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин, бывший генпрокурор Виталий Ярема, внефракционный депутат Верховной рады и бывший лидер запрещенной в РФ организации "Правый сектор" Дмитрий Ярош.

К пожизненному заключению с конфискацией имущества был приговорен Коломойский, остальные получили от трех до 12 лет тюрьмы.

Полный текст приговоров, как и в предыдущем случае, был направлен осужденным в соответствии с действующим украинским законодательством.

Украинский народный трибунал

В середине марта этого года инициативная группа граждан Украины, проживающих в Донецке и Луганске, объявила о создании Украинского народного трибунала по расследованию военных преступлений режима Порошенко. Дела о преступлениях рассматривали на основе украинского законодательства и с учетом норм международного права.

Все статьи обвинений, в общей сложности их было 24, были разделены на шесть блоков: "Геноцид", "Блокада Донбасса", "Пропаганда войны", "Пытки. Грабежи. Разбои", "Создание незаконных вооруженных формирований" и "Использование вооруженных сил против гражданского населения".

Первое судебное заседание УНТ состоялось в Донецке 26-27 марта. Именно тогда трибунал выдвинул обвинения против восьми деятелей режима Порошенко, включая самого президента. Кроме того, был рассмотрен первый блок обвинений, связанных с использованием вооруженных сил против гражданского населения. На последующих заседаниях в апреле суд рассмотрел оставшиеся блоки обвинений. Были заслушаны показания пострадавших и свидетелей событий в Донбассе, к делу были приобщены доказательства, в том числе видеоматериалы, переданные суду свидетелями.

21-22 мая прошли прения сторон. Тогда обвинитель УНТ Сергей Кожемякин за преступления против народа Донбасса потребовал пожизненного заключения для президента Украины и других проходящих по делу представителей властей страны. Кроме того, суд принял ходатайство Кожемякина о возбуждении уголовных дел против командиров подразделений Вооруженных сил Украины, в том числе против командующего "операцией объединенных сил" Сергея Наева, командования 24, 30, 51 и 72-й отдельных механизированных бригад, оперативных тактических групп "Север" и "Запад".

Всего за время рассмотрения дела судейский состав УНТ рассмотрел более 1089 томов материалов.

Приговор

22 июня на центральной площади Луганска Украинский народный трибунал огласил резолютивную часть приговора президенту Украины Петру Порошенко и еще семерым представителям нынешней украинской администрации. Среди них фигурируют министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман, начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, министр обороны Степан Полторак, председатель Верховной рады Андрей Парубий, бывший премьер-министр Арсений Яценюк.

Все фигуранты дела признаны виновными в совершении ряда преступлений, включая организацию геноцида, нарушение законов и обычаев войны, пособничество в совершении террористических актов, организацию совершения умышленного убийства и другие. В соответствии с Уголовным кодексом Украины УНТ назначил восьмерым осужденным наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего личного имущества.