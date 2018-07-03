Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Министерская встреча по ядерной программе Ирана пройдет в Вене 6 июля

Международная панорама
3 июля, 9:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

В Австрию приедут министры иностранных дел стран "шестерки" за исключением представителя Вашингтона, глава европейской дипломатии Федерика Могерини и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 3 июля. Переговоры стран - участниц соглашения по иранской ядерной программе пройдут в Вене 6 июля. Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo из австрийской столицы со ссылкой на дипломатический источник, знакомый с организацией встречи.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп

"Дипломатическое шоу": чем опасен выход США из ядерного соглашения с Ираном

По данным СМИ, в Вену, где три года назад и была согласована сделка, приедут министры иностранных дел стран "шестерки" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) за исключением представителя Вашингтона, глава европейской дипломатии Федерика Могерини и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Российское внешнеполитическое ведомство о планах участия российского министра во встрече не заявляло.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном и пообещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции, а также заявил, что США готовы к заключению нового соглашения вместо Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), но при этом выдвинул Ирану заведомо невыполнимые условия.

В свою очередь Великобритания, Германия и Франция призвали всех участников сделки продолжать ее всецело выполнять. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не откажется от СВПД и продолжит соблюдать свои обязательства. МИД РФ указал, что Москва разочарована шагом Вашингтона, и назвал решение главы Белого дома ширмой для сведения политических счетов с Ираном.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выход США из ядерной сделки с Ираном
Персоны
Роухани, Хасан Могерини, Федерика Зариф, Мохаммад Джавад
Страны
Иран Россия Франция Австрия Германия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
2
В России вступил в силу закон, позволяющий определять пьяных водителей по анализу крови
3
Россия завершила госиспытания дальнобойной ракеты для С-400
4
Эвакуация школьников из пещеры в Таиланде может занять несколько дней
5
В МИД назвали возможным создание в России альтернативного интернета
6
Генштаб Украины усмотрел опасность в почетных наименованиях воинских формирований РФ
7
DM: британским школьницам запретили носить юбки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости