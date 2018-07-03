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Правительство Австрии вслед за ФРГ будет защищать свои границы от нелегальных мигрантов

Международная панорама
3 июля, 9:42 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 3, июля. /ТАСС

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что германские партии ХДС и ХСС договорились создать в стране специальные центры для быстрой высылки беженцев

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ВЕНА, 3 июля. /ТАСС/. Австрия вслед за Германией готова принять национальные меры по защите южной границы от потоков нелегальных мигрантов. Об этом сообщило во вторник австрийское федеральное правительство.

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"Договоренность Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) указывает, что Германия хочет принять национальные меры по борьбе с миграционными потоками. Если это решение станет позицией правительства Германии, тогда мы будем вынуждены принимать свои меры, чтобы избежать ущерба для Австрии и нашего населения. Федеральное правительство готово предпринять меры для защита нашей южной границы", - говорится в заявлении правительства Австрии.

2 июля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что германские правящие партии ХДС и ХСС договорились создать в стране специальные центры для быстрой высылки беженцев, уже зарегистрированных в других странах ЕС, а также тех, кто изначально не имеет права остаться в ФРГ. По данным австрийской стороны, Берлин намерен создавать эти центры на границе с Австрией.

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Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
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