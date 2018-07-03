Польша считает важной встречу президентов РФ и США, но опасается перезагрузки отношений

ВАРШАВА, 3 июля. /ТАСС/. Глава МИД Польши Яцек Чапутович считает важным событием предстоящую встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, но указывает на то, что цели обеих сторон пока размыты и оценить возможные последствия переговоров сложно. Об этом он заявил в опубликованном во вторник интервью Польскому агентству печати.

Встречу Путина и Трампа Чапутович назвал "очень важным событием". "В целом, переговоры, желание президента Трампа склонить Владимира Путина к изменению политики не заслуживает критики. Но посмотрим, каким будет результат. Слишком рано что-либо прогнозировать", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, что эта встреча двух лидеров может стать основой для перезагрузки отношений Москвы и Вашингтона, Чапутович сказал, что "определенные опасения оправданы". "Поэтому хорошо, что европейские страны сохранили санкции (по отношению к России) и едины в этом", - подчеркнул он.

Касаясь возможности корректировки польской политики по отношению к России, учитывая возможное изменение конъюнктуры в Вашингтоне и Брюсселе, глава МИД республики указал, что Варшава будет отталкиваться от развития событий. "Пока мы выступаем за сохранение санкций, требуем, чтобы Россия соблюдала международное право. Это наша позиция в ЕС и НАТО, в контактах с другими странами, в том числе с США", - отметил он, добавив, что если бы Россия изменила свою политику, появилась бы "возможность для определенного открытия".

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля в Хельсинки. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.