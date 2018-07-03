С января по июнь 2018 года в мире погибли 66 журналистов

ЖЕНЕВА, 3 июля. /ТАСС/. Шестьдесят шесть журналистов погибли за первые шесть месяцев 2018 года в 22 странах. Эти данные приведены в опубликованном во вторник в Женеве докладе неправительственной организации Press Emblem Campaign, призвавшей мировое сообщество принять действенные меры для обеспечения безопасности работников СМИ в зонах конфликтов.

Подчеркивается, что "с января по июнь 2018 года в 22 странах были убиты 66 журналистов". Это почти на треть больше, чем за тот же период прошлого года, когда была зафиксирована гибель 50 человек.

Больше половины от общего числа смертей, указывает ПЭК, в январе-июне 2018 года пришлось на Афганистан (11 погибших), Мексику (8), Сирию (7), США (6) и Йемен (5). Организация глубоко обеспокоена также в связи с убийством за минувшие шесть месяцев четырех журналистов в Индии, в том числе одного - в Кашмире. Три репортера были убиты в Бразилии, столько же в Эквадоре и на Филиппинах. По два - в секторе Газа, Гватемале и Пакистане, по одному - в Бангладеш, Колумбии, Гаити, Индонезии, Ираке, Либерии, Никарагуа, России, Сальвадоре и Словакии.

"ПЭК решительно осуждает эти нападения и призывает правительства привлечь виновных к ответственности", - говорится в докладе.

Press Emblem Campaign, созданная в 2004 году, обладает консультативным статусом при ООН. В статистике, которую ведет организация, отражены случаи убийств журналистов при исполнении профессиональных обязанностей. Источником информации служат сообщения прессы, ООН и неправительственных организаций.