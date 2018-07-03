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Роухани заявил, что запрещать экспорт иранской нефти бессмысленно

Международная панорама
3 июля, 12:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Президент Ирана также отметил, что целью санкций США является попытка "оказать давление на граждан республики"

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ТАСС, 3 июля. Президент Ирана Хасан Роухани заявил о бессмысленности анонсированных санкций США по запрету экспорта иранской нефти. Об этом во вторник сообщило агентство Mehr.

"Американцы заявили, что хотят полностью прекратить экспорт иранской нефти, но они не понимают, о чем говорят. Это бессмысленно, поскольку Иран не сможет экспортировать свою нефть, тогда как нефть [ближневосточного] региона все равно продолжит поступать на внешние рынки", - заявил Роухани.

Президент Ирана добавил, что "основная цель санкций США - оказать давление на граждан республики".

По данным иранского агентства Shana, экспорт нефти Ирана в июле составил 2,61 млн баррелей в сутки. С марта 2018 года Иран в среднем экспортировал 2,1 млн баррелей в сутки.

В понедельник директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук заявил, что США собираются сократить "до нуля" нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые, по его словам, "будут возобновлены 4 ноября".

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничений, введенных в свое время США и Евросоюзом. Лидер США обещал не только вернуть в течение 90-180 дней старые, но и ввести новые ограничительные меры.

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Ситуация вокруг Ирана Выход США из ядерной сделки с Ираном
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