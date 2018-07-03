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Глава делегации Конгресса сообщил, что обсудил с Лавровым саммит в Хельсинки

Международная панорама
3 июля, 12:31 дата обновления: 3 июля, 12:47 UTC+3

Ричард Шелби также отметил, что обговорил с главой МИД России тему Крыма

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Главной темой встречи делегации Конгресса США и министра иностранных дел России Сергея Лаврова стали предстоящие в Хельсинки 16 июля переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил во вторник глава делегации американских конгрессменов, сенатор от штата Алабама Ричард Шелби.

"Встреча [с Лавровым] прошла хорошо. Мы обсудили много серьезных вопросов, в основном сосредоточились на предстоящей встрече Путина и Трампа", - сказал конгрессмен.

Отвечая на вопрос о том, каких итогов он ожидает от визита в Россию, Шелби подчеркнул, что американская сторона заинтересована "не в напряженных, а в хороших отношениях", отметив, что о каких-то результатах говорить пока рано. "Посмотрим, что будет в Хельсинки", - добавил он.

Также тема Крыма поднималась среди других вопросов на встрече делегации Конгресса США с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 

"Мы обсуждали много вопросов, включая и этот", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Россия неоднократно заявляла, что вопрос о вхождении Крыма в состав РФ окончательно закрыт. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на прошлой неделе отметил, что Вашингтон по-прежнему не признает воссоединение полуострова с Россией.

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Крым Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
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Болтон, Джон Трамп, Дональд Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
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