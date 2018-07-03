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Посол Австрии в РФ: борьба с нелегалами станет главной темой саммита ЕС в сентябре

Международная панорама
3 июля, 12:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Также на встрече будет обсуждаться реформа европейской системы предоставления убежища и сотрудничество с третьими странами по предотвращению нелегальной миграции

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Безопасность и борьба с нелегальной миграцией станут главными темами неформального саммита Европейского союза, который пройдет в Зальцбурге в сентябре. Об этом на пресс-конференции во вторник заявил посол Австрии в России Йоханнес Айгнер в качестве представителя страны, которая председательствует в ЕС во второй половине года.

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"Способность стран ЕС сообща противостоять нелегальной миграции, справиться с последствиями недавнего миграционного кризиса и преодолеть обеспокоенность относительно дальнейших неконтролируемых потоков мигрантов, а также обеспечить эффективную охрану внешних границ - этой тематике будет посвящен неформальный саммит ЕС, который состоится 20 сентября в Зальцбурге, - отметил дипломат. - На этой встрече также будет обсуждаться реформа европейской системы предоставления убежища и сотрудничество с третьими странами по предотвращению нелегальной миграции и созданию условий для возвращения мигрантов. Важное значение при этом ЕС придает тесному взаимодействию с международными структурами, в первую очередь с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организацией по миграции".

Среди других приоритетов австрийского председательства в ЕС посол назвал повышение конкурентоспособности Евросоюза на основе развития цифровой экономики и дальнейшее сближение со странами Западных Балкан. "Доля ЕС в мировом ВВП и экономический вес Евросоюза сокращаются, - обратил внимание Айгнер. - Для устойчивого сохранения благосостояния и конкурентоспособности нам необходим прогресс в области инноваций и цифровизации".

"Австрийское председательство будет способствовать развитию добрых отношений с соседями, в особенности со странами Западных Балкан и Юго-Восточной Европы, - продолжил дипломат. - Этот регион с точки зрения экономики и политики безопасности является частью Европы и надежным партнером в решении миграционного кризиса. Коме того, нас связывает общее историческое и культурное наследие, поэтому наше сближение важно для всей Европы. Австрийское председательство приложит все усилия к тому, чтобы четко определить перспективы вступления в ЕС для каждого государства Западных Балкан и достичь осязаемого прогресса в этом отношении".

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