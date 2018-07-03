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СМИ: Турция запросила Грузию о выдаче обвиняемого в причастности к убийству Олега Пешкова

Международная панорама
3 июля, 12:57 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 3, июля. /ТАСС

Серкана Куртулуша также обвиняют в организации преступной группировки

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АНКАРА, 3 июля. /ТАСС/. Турция направила Грузии запрос на выдачу Серкана Куртулуша, которому вменяется причастность к убийству российского пилота Олега Пешкова. Об этом сообщает во вторник агентство Demiroren.

По его данным, 29 июня Интерпол выдал ордер на арест Куртулуша, в этот же день он был задержан сотрудниками грузинской полиции в Тбилиси и отправлен в тюрьму в Рустави. В Турции его также обвиняют в организации преступной группировки, которая орудовала в ряде турецких провинций, в том числе в Анкаре, Бурсе, Измире и Стамбуле.

Агентство отмечает, что Куртулуш был среди 18 подозреваемых, которые предстали перед судом по обвинению в убийстве Олега Пешкова в ноябре 2015 года.

Турецкие ВВС 24 ноября 2015 года сбили Су-24 российских ВКС в небе над Сирией. Самолет, которым управляли пилот подполковник Олег Пешков и штурман капитан Константин Мурахтин, участвовал в операции против боевиков запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". Российским летчикам удалось катапультироваться, однако по ним с земли открыли огонь боевики. Пешков был застрелен, когда спускался на парашюте. Мурахтин успешно приземлился и избежал плена.

25 ноября 2015 года указом президента РФ Владимира Путина Пешкову было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

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