Германская оппозиция раскритиковала компромисс Меркель и Зеехофера по миграции

БЕРЛИН, 3 июля. /ТАСС/. Достигнутый в ФРГ компромисс по противодействию нелегальной миграции на границе с Австрией стал во вторник предметом критики со стороны оппозиционных политических сил. Представители либералов, левых, "зеленых" и правых сочли договоренности консерваторов поверхностными. В Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая наряду с консерваторами входит в правящую коалицию, также указали на недостатки в соглашении, но пообещали со своей стороны тщательно все проверить.

Суть компромисса

Кризисная встреча представителей двух консервативных партий - Христианско-демократического и Христианско- социального союзов - прошла накануне вечером. На кону стояла дальнейшая политическая карьера Хорста Зеехофера, который обещал уйти с поста главы МВД, если канцлер Ангела Меркель не пойдет на его условия по борьбе с нелегалами. Для Меркель все это было чревато потерей личного авторитета и сложностями внутри кабинета министров. Наблюдатели и СМИ открыто говорили и писали о правительственном кризисе.

В итоге стороны договорились организовать на границе с Австрией специальные транзитные центры для соискателей убежища. Там будут в быстром порядке проверять, есть ли у иностранца право и возможность получить убежище в ФРГ. Если нет, его будут отправлять обратно - либо в страну происхождения, либо в то государство ЕС, где он уже зарегистрирован. Это не совсем то, чего требовал Зеехофер - он хотел ввести тотальный контроль на границе и блокировать иностранцев прямо там, Меркель же со своей стороны изначально вообще не хотела идти на такие меры без согласования с партнерами по Евросоюзу.

Критика

Как заявил журналистам глава либеральной Свободной демократической партии Кристиан Линднер, данные договоренности не способны решить проблему нелегальной миграции на границах. "Все это никак не является большими переменами, как это преподносят в ХСС", - сказал политик. По его словам, "до сих пор не решено слишком много вопросов", в частности, о том, сколько таких центров нужно построить, чтобы они работали эффективно, и откуда взять нужное число рабочих кадров. Соглашение он назвал "лишь одним из кирпичиков", которые необходимы для выстраивания надежной системы борьбы с неконтролируемой миграцией.

Глава парламентской фракции левых Дитмар Барч считает, что СДПГ, которая также входит в правительство, не следует соглашаться на условия, обговоренные ХДС и ХСС. "Это - не решение. Мне бы хотелось, чтобы СДПГ на это не соглашалась, - сказал он в эфире немецкого телевидения. - Если партия сейчас в очередной раз преклонит колени и скажет, что согласна на все, о чем консерваторы кое-как договорились, то это станет плохим знаком".

Сопредседатель "зеленых" Роберт Хабек полагает, что ХДС и ХСС пытаются выдать за новый компромисс решение, которое лежало на поверхности еще три года назад. "Они "раскопали" предложение от 2015 года и выдают это за договоренности", - сказал он агентству DPA. Второй сопредседатель партии Анналена Бербок назвала такие транзитные центры "лагерями для интернированных".

Руководитель парламентской фракции "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель со своей стороны назвала договоренности "пустым компромиссом". Парадокс она видит в том, что они направлены на то, "чтобы просто обеспечивать закон", что, по ее словам, должно осуществляться и без каких-либо дополнительных соглашений.