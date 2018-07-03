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Белорусский оппозиционный политик Статкевич задержан в Минске

Международная панорама
3 июля, 13:20 UTC+3 МИНСК МИНСК 3, июля. /ТАСС

Политика задержали, когда он выходил из дома

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МИНСК, 3 июля. /ТАСС/. Белорусский оппозиционный политик Николай Статкевич задержан в Минске. Об этом сообщает во вторник телеканал "Белсат".

По его информации, акция освобождения и солидарности, инициированная Николаем Статкевичем, должна была начаться в этот день у выхода из метро "Парк Челюскинцев" в 13:00 (совпадает с мск), однако политика задержали, когда он выходил из дома. Скорее всего, его забрали в Ленинский РОВД, информирует телеканал.

Журналисты рассказали, что на подъезде к дому политика они заметили большое количество машин ГАИ и синий микроавтобус, "который используется для транспортировки задержанных активистов оппозиции".

Николай Статкевич призвал на акцию протеста в знак поддержки политзаключенных, а также, чтобы возложить цветы к памятнику советским солдатам по ул. Толбухина, а затем - к мемориальному кресту жертв сталинских репрессий, который находится в самом парке Челюскинцев.

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