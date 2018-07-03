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СМИ: Австрия не меняет программу визита президента Ирана из-за дипскандала

Международная панорама
3 июля, 13:20 дата обновления: 3 июля, 13:29 UTC+3

Хасан Роухани планирует провести переговоры с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем

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ВЕНА, 3 июля. /ТАСС/. Правительство Австрии не планирует изменять программу визита президента Ирана Хасана Роухани в Вену 4 июля в связи с обвинениями против иранского дипломата по подозрению в планировании теракта в Париже. Об этом сообщило во вторник Австрийское агентство печати.

Программа визита Роухани, которого будут принимать с военными почестями в Вене 4 июля, пока остается без изменений, отмечает агентство. Иранский президент собирается провести переговоры с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем.

При этом отмены визита президента Ирана в Австрию потребовала организация иранской оппозиции в Вене. "В такой ситуации запланированный прием Роухани в Австрии станет позорным пятном для демократии и прав человека, а также только усилит терроризм и преступность. Этот прием - сенсационный удар по ценностям, на которые опирается ЕС", - говорится в заявлении Национального совета сопротивления Ирана.

Ранее во вторник МИД Австрии сообщил, что вызвал иранского посла в Вене, чтобы заявить ему о необходимости лишения особого статуса дипломата этой страны, который был задержан в Германии по подозрению в организации террористического акта против представителей иранской оппозиции в Париже. "Мы запросили у страны, направившей дипломатического работника, лишения иранского дипломата иммунитета. В течение 48 часов на основании ордера на арест он должен быть лишен дипломатического статуса", - процитировало агентство представителя МИД Австрии.

Французские правоохранительные органы задержали в субботу трех подозреваемых в подготовке нападения во время встречи представителей иранской оппозиционной партии в городе Вильпент (парижский регион Иль-де-Франс) 30 июня. В тот же день по делу в Бельгии была арестована пара выходцев из Ирана, которые также подозреваются в планировании этого нападения. Кроме того, один иранский дипломат из посольства исламской республики в Вене был задержан в Германии. По данным АПА, задержанный в ФРГ сотрудник посольства был главным организатором предполагаемого теракта в Париже, он работал в австрийской столице с 2014 года.

Президент Ирана Хасан Роухани посетит Вену с официальным визитом 4 июля. Главной темой переговоров с председательствующей с июля по декабрь 2018 года в Совете ЕС Австрией станет иранское ядерное соглашение. Речь пойдет, прежде всего, о том, чтобы послать четкий сигнал европейской поддержки для сохранения ядерного соглашения с Ираном после выхода США из этой сделки, отметили власти Австрии.

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Персоны
Роухани, Хасан Курц, Себастьян Ван дер Беллен, Александер
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