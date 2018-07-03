Reuters: в ЕС изучают договоренности правящих партий ФРГ по мигрантам

ТАСС, 3 июля. Еврокомиссия (ЕК) анализирует договоренности германских правящих партий Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) по мигрантам. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на представителя ЕС.

2 июля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ХДС и ХСС договорились создать в стране специальные центры для быстрой высылки беженцев, уже зарегистрированных в других странах ЕС, а также тех, кто изначально не имеет права остаться в ФРГ.

Как отмечает Reuters, на вопрос, не противоречит ли создание таких центров европейским законам, чиновник заявил, что в ЕС изучают это, добавив, что в законодательстве Евросоюза предусмотрены "транзитные зоны" на территории государств-членов, где могут находиться просители убежища.