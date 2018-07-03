Юнкер: соглашение в ФРГ по мигрантам "выглядит соответствующим законодательству ЕС"

СТРАСБУРГ, 3 июля. /ТАСС /. Договоренности германских правящих партий Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) по мигрантам, "на первый взгляд, выглядят соответствующими законодательству Евросоюза". Об этом заявил во вторник глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции в Страсбурге, где проходит пленарная сессия Европарламента.

"На первый взгляд, оно [соглашение] выглядит в соответствии с законодательством ЕС, но мы изучим его детально", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, не противоречат ли эти договоренности нормам ЕС.

При этом Юнкер отметил, что пока не знает, что эти договоренности означают на практике. "Я пока не знаю, что значит это для людей и других стран. Я попросил юридическую службу Еврокомиссии изучить его", - добавил глава ЕК.

2 июля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ХДС и ХСС договорились создать в стране специальные центры для быстрой высылки беженцев, уже зарегистрированных в других странах ЕС, а также тех, кто изначально не имеет права остаться в ФРГ.