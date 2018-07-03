Роухани раскритиковал угрозу США свести на нет нефтяные доходы Ирана

ЖЕНЕВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани подверг критике угрозу США сократить до нуля нефтяные доходы его страны. Такой сценарий будет означать нарушение Соединенными Штатами международного права, заявил он во вторник в Берне на совместной пресс-конференции со своим швейцарским коллегой Аленом Берсе.

"Этот сценарий, по сути, будет означать со стороны США навязывание односторонней политики, навязывание правил экстерриториального типа, что грубо нарушает все международные законы и нормы", - подчеркнул Роухани.