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Роухани раскритиковал угрозу США свести на нет нефтяные доходы Ирана

Международная панорама
3 июля, 15:08 UTC+3

Намерения США нарушают "все международные законы и нормы", отметил президент Ирана

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ЖЕНЕВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани подверг критике угрозу США сократить до нуля нефтяные доходы его страны. Такой сценарий будет означать нарушение Соединенными Штатами международного права, заявил он во вторник в Берне на совместной пресс-конференции со своим швейцарским коллегой Аленом Берсе.

"Этот сценарий, по сути, будет означать со стороны США навязывание односторонней политики, навязывание правил экстерриториального типа, что грубо нарушает все международные законы и нормы", - подчеркнул Роухани.

 

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Персоны
Берсе, Ален Роухани, Хасан
Темы
Ситуация вокруг Ирана
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