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Глава Европарламента предрек "библейское переселение народов"

Международная панорама
3 июля, 14:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Это произойдет, если страны ЕС не начнут активно работать над решением проблем Африки, подчеркнул Антонио Таяни

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ТАСС, 3 июля. Председатель Европарламента Антонио Таяни призвал европейские государства активно включиться в разработку плана по решению проблем Африки, подчеркнув что в случае промедления мир увидит массовый исход людей из южных стран в северные. Об этом он заявил во вторник, выступая на пресс-конференции в Страсбурге.

"Чтобы защитить внешние границы мы должны делать это в Африке, причем весьма усердно и оформленно. Страны - участницы ЕС должны предпринять дальнейшие шаги. Без действий в направлении принятия плана действий в Африке мы не решим проблему", - отметил он.

"В 2050 году с учетом демографических показателей в Африке будет 2,5 млрд человек. Без стратегии по Африке [у нас] не будет шансов защитить ни внутренние, ни внешние границы на пути урегулирования проблемы миграции. Мы увидим библейское [по своим масштабам] переселение народов с юга на север", - заявил Таяни.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы вернуть мир в Африку, справиться с терроризмом, с изменением климата, с бедностью и заболеваниями. Это первостепенный долг Европы", - добавил председатель Европарламента.

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