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СМИ: спецотряды финской полиции поучаствуют в подготовке встречи Путина и Трампа

Международная панорама
3 июля, 15:49 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 3, июля. /ТАСС

Также Helsingin Sanomat отмечает, что российско-американский саммит прервал летние отпуска полицейских по всей Финляндии

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ХЕЛЬСИНКИ, 3 июля. /ТАСС/. Особые подразделения финской полиции примут участие в подготовке встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Об этом сообщила во вторник газета Helsingin Sanomat.

К таким спецподразделениям относятся отряд полиции, использующий полицейских собак, и полицейская группа "Karhu" ("Медведь"), входящая в подразделение особой готовности в полиции Хельсинки. В составе "Karhu", в частности, есть снайперы. Кроме того, работать над подготовкой саммита будет также являющаяся частью "Karhu" техническая и саперная группы, которые проведут тщательный осмотр мест проведения встречи президентов и возможных мест их проживания.

Helsingin Sanomat отмечает, что российско-американский саммит прервал летние отпуска полицейских по всей Финляндии. Главы полицейских управлений получили просьбы выяснить, есть ли добровольцы, желающие оказать помощь полиции Хельсинки. По данным издания, такой подход был выбран для того, чтобы быть уверенными в стремлении вспомогательных групп хорошо выполнить свою работу.

Ранее во вторник газета Iltalehti сообщила, что встреча президентов России и США может пройти в одном из четырех мест - в усадьбе Кенигстедт в Вантаа, в резиденции президента Финляндии Мянтюниеми в Хельсинки, в отеле Hilton Helsinki Kalastajatorppa в столичном районе Мунккиниеми и в Президентском дворце в самом центре финской столицы. По сведениям Helsingin Sanomat, Кенигстедт являлся наиболее предпочтительным для полиции из-за своей удаленности от центра Хельсинки и безопасности, однако МИД Финляндии и мэрия Хельсинки хотели бы, чтобы встреча пошла в столице, а не в пригороде, чтобы повысить международную репутацию и привлечь больше внимания к главному городу страны.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.

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Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
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