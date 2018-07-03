AFP: мэром столицы Туниса впервые стала женщина

ТАСС, 3 июля. Мэром Туниса - столицы Тунисской Республики впервые в истории стала женщина. Как сообщило во вторник Agence France-Presse, эту должность заняла кандидат от умеренно-исламистской партии "Ан-Нахда" Суад Абдеррахим.

За нее проголосовали 26 из 60 членов муниципального совета. Кандидатуру ее основного конкурента Камила Идира, баллотировавшегося от партии "Нидаа Тунис", поддержали 22 члена совета.

"Я посвящаю эту победу всем женщинам Туниса", - заявила 53-летняя Абдеррахим. По ее словам, главная проблема, которая стоит перед ней, - наведение порядка в сфере уборки мусора в столице.

Первые после "жасминовой революции" 2011 года муниципальные выборы прошли в Тунисе 6 мая. Согласно данным избирательной комиссии, отдать свои голоса пришли 33,7% избирателей. Независимые кандидаты набрали 32,27% голосов, умеренно-исламистская партия "Ан-Нахда" заняла второе место и получила 28,64%, правящая партия "Надаа Тунис" - 20,85%, а "Народный фронт" - 3,6% голосов.

Предыдущие выборы в местные органы власти республики проводились в 2010 году. Очередное голосование должно было пройти в октябре 2016 года, однако неоднократно сдвигалось из-за внесения поправок в законодательство.

Выборы 2018 года покончили с действовавшей в годы правления предыдущего президента Зин аль-Абидина Бен Али (1987-2011) практикой назначения чиновников на руководящие должности.