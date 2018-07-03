Сенатор США считает, что отношения Москвы и Вашингтона вряд ли будут идеальными

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Глава делегации Конгресса США, сенатор от штата Алабама Ричард Шелби сравнил отношения Москвы и Вашингтона с браком, который редко бывает абсолютно счастливым, но в котором отношения всегда можно улучшить. Такое мнение он в шутку высказал на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

"Скорее всего, утопии не выйдет, - сказал он, говоря о перспективах российско-американских отношений. - Но и большинство браков - это не утопия".

"Но я, по крайней мере, надеюсь на улучшение", - добавил Шелби.

Вопросы экономики

Сенатор также заявил, что особое внимание намерен уделить вопросам экономики.

"Мне было бы интересно с вами обсудить вопросы экономики - в России, США, мировой экономики, - сказал Шелби. - Рано или поздно все политики возвращаются к экономическим вопросам и тем возможностям, которые предоставляются гражданам для улучшения жизни".

"В США процветают сообщества малого и среднего бизнеса, большинство рабочих мест создаются именно этими предприятиями, и они двигают экономику вперед. Мне было бы интересно узнать, какова ситуация с развитием малого и среднего бизнеса в России, какой у них вклад в развитие ВВП, - продолжил сенатор. - Хотелось бы узнать относительно показателей экономического роста России, так как очень часто цифры не отражают действительность".

"Конечно, если растет цена на нефть, это для вас является успехом", - с улыбкой добавил Шелби.