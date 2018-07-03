Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 63.22
€ 73.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сенатор США считает, что отношения Москвы и Вашингтона вряд ли будут идеальными

Международная панорама
3 июля, 17:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Глава делегации Конгресса Ричард Шелби сравнил отношения двух стран с браком, который не всегда бывает счастливым

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Глава делегации Конгресса США, сенатор от штата Алабама Ричард Шелби сравнил отношения Москвы и Вашингтона с браком, который редко бывает абсолютно счастливым, но в котором отношения всегда можно улучшить. Такое мнение он в шутку высказал на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

"Скорее всего, утопии не выйдет, - сказал он, говоря о перспективах российско-американских отношений. - Но и большинство браков - это не утопия".

"Но я, по крайней мере, надеюсь на улучшение", - добавил Шелби.

Вопросы экономики

Сенатор также заявил, что особое внимание намерен уделить вопросам экономики. 

"Мне было бы интересно с вами обсудить вопросы экономики - в России, США, мировой экономики, - сказал Шелби. - Рано или поздно все политики возвращаются к экономическим вопросам и тем возможностям, которые предоставляются гражданам для улучшения жизни".

"В США процветают сообщества малого и среднего бизнеса, большинство рабочих мест создаются именно этими предприятиями, и они двигают экономику вперед. Мне было бы интересно узнать, какова ситуация с развитием малого и среднего бизнеса в России, какой у них вклад в развитие ВВП, - продолжил сенатор. - Хотелось бы узнать относительно показателей экономического роста России, так как очень часто цифры не отражают действительность".

"Конечно, если растет цена на нефть, это для вас является успехом", - с улыбкой добавил Шелби.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Персоны
Косачев, Константин Иосифович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский выпускник набрал по 100 баллов на четырех ЕГЭ
2
Прощание с актрисой Театра музыкальной комедии Лозовой пройдет 5 июля в Петербурге
3
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
4
В ГИБДД объяснили необходимость поправок в закон о нетрезвом вождении
5
ЕСПЧ призвал Россию провести выплаты по облигациям 1982 года
6
В торговом центре в Краснодаре произошел пожар
7
Алексей Серебряков: я не даю интервью, не чувствую себя в этом уверенным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости