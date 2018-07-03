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СМИ: ЕС задержит выделение транша Молдавии из-за ситуации вокруг выборов мэра Кишинева

Международная панорама
3 июля, 17:26 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 3, июля. /ТАСС

Отказ молдавских судов признавать результаты выборов ранее раскритиковал еврокомиссар по европейской политике соседства, а также представительства ЕС и США в Молдавии

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КИШИНЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Евросоюз задержит первый транш из обещанных Молдавии €100 млн из-за конфликта вокруг выборов мэра Кишинева, который спровоцировал массовые акции протеста оппозиции. Как информирует во вторник молдавское интернет-издание Newsmaker.md, об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии в ответ на запрос журналистов издания.

"Оценка, проведенная Еврокомиссией совместно с Европейской службой внешней политики, показала, что политические условия не были выполнены. Это заключение было сделано исходя из последних событий в Молдове и, в частности, из решения Высшей судебной палаты от 25 июня о признании недействительными результатов выборов в Кишиневе. Поэтому выплата первого транша макрофинансовой помощи была отложена", - цитирует портал ответ Еврокомиссии.

Там напомнили, что финансовая поддержка обусловлена несколькими факторами. "Она зависит от успешного внедрения определенных экономических мер, а от также выполнения политических условий - уважения демократических механизмов, соблюдения верховенства закона и уважения прав человека", - говорится в сообщении.

Отказ молдавских судов признавать результаты выборов мэра ранее раскритиковал еврокомиссар по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан, а также представительства ЕС и США в Молдавии.

В Кишиневе начались массовые акции протеста оппозиции, которая требует признать мандат объявленного победителем лидера проевропейской "Платформы Достоинство и Правда" Андрея Нэстасе. Демонстранты возложили вину за отмену выборов на контролирующую парламент и правительство Демократическую партию Молдовы, которую обвинили в узурпации власти в стране. Наблюдатели считают, что протесты будут усиливаться осенью, когда в Молдавии должны состояться очередные выборы в парламент.

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