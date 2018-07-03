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Сенатор Шелби: визит делегации Конгресса США закладывает основу для саммита в Хельсинки

Международная панорама
3 июля, 17:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Политик также подчеркнул важность диалога между Москвой и Вашингтоном

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Визит делегации Конгресса США в Россию закладывает основы для предстоящего 16 июля в Хельсинки саммита президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом заявил во вторник глава делегации Конгресса США, сенатор от штата Алабама Ричард Шелби на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

"Я хочу особенно подчеркнуть важность диалога. И сейчас самое подходящее для этого время. Скоро состоится встреча президентов Путина и Трампа в Хельсинки. Наши встречи в Санкт-Петербурге и особенно в Москве закладывают фундамент для этого", - подчеркнул Шелби.

Представители Конгресса США начали свой визит в РФ в субботу с посещения Петербурга, где в воскресенье знакомились с его достопримечательностями, а в понедельник встретились с губернатором города Георгием Полтавченко. Во вторник конгрессмены провели переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым. В среду, накануне отъезда, они отметят День независимости США в американском посольстве.

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Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
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Трамп, Дональд Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович Володин, Вячеслав Викторович Косачев, Константин Иосифович Полтавченко, Георгий Сергеевич
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