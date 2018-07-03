Сенатор Шелби: визит делегации Конгресса США закладывает основу для саммита в Хельсинки

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Визит делегации Конгресса США в Россию закладывает основы для предстоящего 16 июля в Хельсинки саммита президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом заявил во вторник глава делегации Конгресса США, сенатор от штата Алабама Ричард Шелби на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

"Я хочу особенно подчеркнуть важность диалога. И сейчас самое подходящее для этого время. Скоро состоится встреча президентов Путина и Трампа в Хельсинки. Наши встречи в Санкт-Петербурге и особенно в Москве закладывают фундамент для этого", - подчеркнул Шелби.

Представители Конгресса США начали свой визит в РФ в субботу с посещения Петербурга, где в воскресенье знакомились с его достопримечательностями, а в понедельник встретились с губернатором города Георгием Полтавченко. Во вторник конгрессмены провели переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым. В среду, накануне отъезда, они отметят День независимости США в американском посольстве.