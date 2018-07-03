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Две военные базы в США планируют принять десятки тысяч нелегалов

Международная панорама
3 июля, 18:13 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, июля. /ТАСС

В частности, на военной базе Гудфеллоу будут размещены 20 тыс. детей-нелегалов

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ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Одна из старейших военно-воздушных баз США - Гудфеллоу - в скором времени разместит на своей территории 20 тыс. детей-нелегалов, так что на каждого дислоцированного там американского военнослужащего будет приходиться почти по четыре несовершеннолетних иностранца. Об этом со ссылкой на подготовленный министерством здравоохранения и социальных служб США соответствующий запрос сообщила в понедельник газета Defense News.

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По данным издания, Гудфеллоу, открытая в ноябре 1941 года, является одной из двух военных баз, на которых решением администрации президента Дональда Трампа будут созданы что-то вроде детских приемников для размещения несовершеннолетних иммигрантов, незаконно проникающих на американскую территорию без сопровождения взрослых, или же разделенных со своими родными, нелегально перешедшими вместе с ними границу США. Вторым таким военным приемником, если планы федеральных властей не изменятся, станет также находящаяся в Техасе армейская база Форт-Блисс. Она примет 12 тыс. нелегалов вместе с детьми. Пока личный состав Гудфеллоу насчитывает 5,5 тыс. человек.

В начале прошлой недели федеральный окружной суд в Сан-Диего (штат Калифорния) постановил, что властям США следует прекратить практику разлучения с детьми нарушителей миграционного законодательства. Согласно вердикту, сотрудники миграционных служб должны обеспечить в течение 30 дней воссоединение семей нелегалов, находящихся под стражей. На это отводится 14 дней, если разлучены с родителями были дети младше 5 лет.

Политика "нулевой толерантности"

В последние недели в США разразился скандал, касающийся объявленной в апреле минюстом США политики "нулевой толерантности" к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключали под стражу и привлекали к уголовной ответственности. Их детей отправляли в специальные центры содержания, поскольку по американским законам они не могут быть арестованы. В результате в период с 19 апреля до последнего времени были разлучены с родителями около 2,3 тыс. детей, что вызвало волну критики со стороны политических противников президента США Дональда Трампа - демократов, а также ряда его однопартийцев и международной общественности.

Трамп дал поручение минюсту разработать меры, которые позволят семьям, задержанным за незаконное пересечение американской границы, вместе находиться в местах предварительного заключения до рассмотрения судом их дела. Часть этих людей, прежде всего дети и взрослые с детьми будут "переселены" на две указанные военные базы. Но, возможно, что таких военных объектов станет больше, так как власти до сих пор не решили, как им поступить с "переселенцами", а поток нелегальных иммигрантов всех возрастов пока лишь возрастает.

Наличие изложенных Defense News планов в отношении Гудфеллоу и Форт-Блисс подтвердил представитель Сухопутных войск США полковник Роб Мэннинг. Полковник предположил, что превращение военных баз в "детские колонии" никак не скажется на боеготовности дислоцированных там подразделений. "На нас действительно возложена ответственность по поиску подходящих земельных участков, пригодных для размещения этих людей, упомянутых в запросе, - заявил Мэннинг журналистам. - Мы провели оценку и пришли к выводу, что данные базы, о которых мы сказали, могут принять этих людей без какого-либо воздействия при этом на гарнизоны этих баз".

Тем не менее, Мэннинг все же оговорился, что министерство обороны США будет подыскивать и другие объекты "для расселения этих людей и сохранения под контролем возможности их воздействия на упомянутые базы".

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