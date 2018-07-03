Трамп назвал "охотой на ведьм" действия АНБ по удалению телефонных записей

ТАСС, 3 июля. Президент США Дональд Трамп обвинил Агентство национальной безопасности (АНБ) США в "охоте на ведьм" после того как стало известно, что ведомство удаляет свои базы с записями телефонных разговоров из-за неисправностей, приведших к сбору данных, которые ведомство не было уполномочено получать. Об этом глава Белого дома написал во вторник в Twitter.

"Ух ты! АНБ удалило 685 миллионов телефонных звонков и текстовых сообщений. Вмешательство в частную жизнь? Они объясняют это техническими неисправностями. Какой позор. Охота на ведьм продолжается!", - написал президент.

"Охотой на ведьм" Трамп в течение своего президентства называет расследования Конгресса и ФБР вокруг приписываемых ему и членам его предвыборной кампании связей с Россией.

29 июня АНБ сообщило, что с мая удаляет базы с записями телефонных разговоров после того, как "аналитики заметили технические неисправности в некоторых данных, полученных от поставщиков телекоммуникационных услуг". Записи датируются 2015 годом и были собраны благодаря Закону о прослушиваниях в интересах внешней разведки (FISA), объем удаляемых данных агентством не уточнялся. В заявлении ведомства было указано, что "основная причина проблемы с тех пор была решена" и не будет препятствовать в деле дальнейшей прослушки. Ведомство пояснило, что следует "определенному решению суда", а технические неисправности привели к сбору данных, которые оно "не было уполномочено получать".

АНБ является ведущей американской спецслужбой в области радиоэлектронной разведки и контрразведки. Оно занимается прослушиванием радиоэфира, телефонных линий, компьютерных и модемных систем и т.д. На ведомство возложены обязанности по обработке собранной информации, передаче полученных данных заинтересованным ведомствам для нужд внешней разведки и контрразведки, оказание разведывательной поддержки операциям американских ВС, а также проведение научных изысканий и внедрение разработок в области электронной разведки.

Вторая группа решаемых АНБ задач связана с выполнением контрразведывательных функций - это обеспечение безопасности линий связи, ведение внешней шифропереписки, разработка кодов и шифров для передачи секретной информации и специального оборудования связи.