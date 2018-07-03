Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 63.22
€ 73.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп назвал "охотой на ведьм" действия АНБ по удалению телефонных записей

Международная панорама
3 июля, 18:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Агентство национальной безопасности удалило 685 млн телефонных звонков и текстовых сообщений, объяснив это техническими неисправностями

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 3 июля. Президент США Дональд Трамп обвинил Агентство национальной безопасности (АНБ) США в "охоте на ведьм" после того как стало известно, что ведомство удаляет свои базы с записями телефонных разговоров из-за неисправностей, приведших к сбору данных, которые ведомство не было уполномочено получать. Об этом глава Белого дома написал во вторник в Twitter.

"Ух ты! АНБ удалило 685 миллионов телефонных звонков и текстовых сообщений. Вмешательство в частную жизнь? Они объясняют это техническими неисправностями. Какой позор. Охота на ведьм продолжается!", - написал президент.

Смотрите также

Трамп обвинил в двойных стандартах расследующих "российский след" в американских выборах

Трамп: "охота на ведьм" вокруг РФ запомнится как темный и опасный период в истории США

Трамп: охота на ведьм в США подрывает усилия президента в международных делах

"Охотой на ведьм" Трамп в течение своего президентства называет расследования Конгресса и ФБР вокруг приписываемых ему и членам его предвыборной кампании связей с Россией.

29 июня АНБ сообщило, что с мая удаляет базы с записями телефонных разговоров после того, как "аналитики заметили технические неисправности в некоторых данных, полученных от поставщиков телекоммуникационных услуг". Записи датируются 2015 годом и были собраны благодаря Закону о прослушиваниях в интересах внешней разведки (FISA), объем удаляемых данных агентством не уточнялся. В заявлении ведомства было указано, что "основная причина проблемы с тех пор была решена" и не будет препятствовать в деле дальнейшей прослушки. Ведомство пояснило, что следует "определенному решению суда", а технические неисправности привели к сбору данных, которые оно "не было уполномочено получать".

АНБ является ведущей американской спецслужбой в области радиоэлектронной разведки и контрразведки. Оно занимается прослушиванием радиоэфира, телефонных линий, компьютерных и модемных систем и т.д. На ведомство возложены обязанности по обработке собранной информации, передаче полученных данных заинтересованным ведомствам для нужд внешней разведки и контрразведки, оказание разведывательной поддержки операциям американских ВС, а также проведение научных изысканий и внедрение разработок в области электронной разведки.

Вторая группа решаемых АНБ задач связана с выполнением контрразведывательных функций - это обеспечение безопасности линий связи, ведение внешней шифропереписки, разработка кодов и шифров для передачи секретной информации и специального оборудования связи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский выпускник набрал по 100 баллов на четырех ЕГЭ
2
Прощание с актрисой Театра музыкальной комедии Лозовой пройдет 5 июля в Петербурге
3
Школьник, набравший 400 баллов на ЕГЭ, — о страхе перед биологией и секретах рекорда
4
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
5
СК назвал причастную к теракту в Петербурге организацию
6
В ГИБДД объяснили необходимость поправок в закон о нетрезвом вождении
7
В торговом центре в Краснодаре произошел пожар
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости