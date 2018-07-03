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Туск: предложения по борьбе с дезинформацией должны учитывать действия РФ

Международная панорама
3 июля, 18:34 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 3, июля. /ТАСС

Глава Европейского совета заявил, что это "особенно важно в свете сигналов о роли России в Brexit"

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ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Предложения по борьбе с дезинформацией, которые лидеры 28 стран Евросоюза поручили подготовить главе дипломатии ЕС Федерике Могерини к декабрю 2018 года, должен быть разработан, в частности, с учетом действий России. Об этом заявил во вторник глава Европейского совета Дональд Туск, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге.

"Позвольте мне упомянуть вопрос о внешних угрозах нашим демократиям. ЕС призвал верховного представителя [по иностранным делам и политике безопасности] и комиссию представить к декабрю конкретные предложения по скоординированному реагированию ЕС на этот вызов, в частности, на попытки российской дезинформации, чем занимается сейчас очень небольшая группа по стратегическим коммуникациям в Европейской внешнеполитической службе", - сказал Туск. Он утверждал, что "это особенно важно в свете сигналов о роли России в Brexit".

Евросоюз в марте 2015 года объявил о создании группы специалистов, которая должна "противодействовать искажению информации о политике Евросоюза", которое якобы имеет место в русскоязычном медийном пространстве. В первую очередь целевой аудиторией этой структуры должны были стать страны "Восточного партнерства" ЕС (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина).

В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию о борьбе с пропагандой третьих стран, включая Россию. Документ под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон", в котором среди угроз называются, в частности, российские СМИ, был подготовлен польским депутатом Анной Фотига. В резолюции отдельно упоминались телеканал RT, агентство Sputnik, а также фонд "Русский мир" и Россотрудничество.

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