Сенатор Шелби: тема "вмешательства" РФ в выборы в США поднималась на встречах в Москве

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Тема якобы имевшего место вмешательства России в президентские выборы в США поднималась на встречах в Москве во вторник. Об этом заявил журналистам глава делегации Конгресса США, сенатор от штата Алабама Ричард Шелби по итогам встречи с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

"Мы обсуждали различные вопросы, включая и этот", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Делегация американских парламентариев 30 июня начала визит в Россию, который продлится до 5 июля. Во вторник конгрессмены встретились с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и представителями обеих палат российского парламента. Визит американских парламентариев проходит на фоне подготовки российско-американского саммита 16 июля в Хельсинки.