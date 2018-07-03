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Сенатор Шелби: тема "вмешательства" РФ в выборы в США поднималась на встречах в Москве

Международная панорама
3 июля, 18:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Глава делегации Конгресса сообщил, что обсуждались и другие вопросы

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Тема якобы имевшего место вмешательства России в президентские выборы в США поднималась на встречах в Москве во вторник. Об этом заявил журналистам глава делегации Конгресса США, сенатор от штата Алабама Ричард Шелби по итогам встречи с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

"Мы обсуждали различные вопросы, включая и этот", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Делегация американских парламентариев 30 июня начала визит в Россию, который продлится до 5 июля. Во вторник конгрессмены встретились с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и представителями обеих палат российского парламента. Визит американских парламентариев проходит на фоне подготовки российско-американского саммита 16 июля в Хельсинки.

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