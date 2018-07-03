Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 63.22
€ 73.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Fox: экс-помощник главы Нацкомитета Демпартии США признался в мошенничестве

Международная панорама
3 июля, 19:36 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 3, июля. /ТАСС

При этом, по данным телекомпании, представители обвинения не стали выдвигать в отношении Имрана Авана обвинения в нарушении правил обращения с компьютерным оборудованием в Конгрессе США

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Бывший помощник председателя Национального комитета Демократической партии США Дебби Вассерман-Шульц - Имран Аван - во вторник признал себя виновным в банковском мошенничестве. Как сообщила телекомпания Fox News, в рамках соглашения с обвинением он признался в том, что делал ложные заявления при оформлении банковского кредита.

В то же время, как отметила телекомпания, представители обвинения в ходе судебного заседания не стали выдвигать в отношении Имрана Авана обвинения в нарушении правил обращения с компьютерным оборудованием в Конгрессе США.

Имран Аван занимался вопросами эксплуатации компьютерной техники в аппарате председателя Национального комитета Демократической партии (НКДП), члена палаты представителей Конгресса США Дебби Вассерман-Шульц. Она была вынуждена уйти с этого поста после того, как на сайте WikiLeaks была опубликована переписка сотрудников НКДП, из которой следовало, что они активно стремились поддержать в ходе президентской избирательной кампании Хиллари Клинтон и дискредитировать ее основного конкурента из числа однопартийцев - сенатора Берни Сандерса.

Как отметила телекомпания, в апреле нынешнего года руководитель аппарата сотрудников Палаты представителей Конгресса США Филип Кайко со ссылкой на итоги проведенного расследования отмечал многочисленные нарушения правил обеспечения безопасности, допущенные Имраном Аваном и другими его коллегами.

Министерство внутренней безопасности США и аппарат директора национальной разведки США выступали с утверждением, что за кибератаками на сервер НКДП якобы стояла Россия. В Москве эти подозрения неоднократно опровергали.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Сандерс, Берни Клинтон, Хиллари
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский выпускник набрал по 100 баллов на четырех ЕГЭ
2
Прощание с актрисой Театра музыкальной комедии Лозовой пройдет 5 июля в Петербурге
3
СК назвал причастную к теракту в Петербурге организацию
4
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
5
ЕСПЧ призвал Россию провести выплаты по облигациям 1982 года
6
В ГИБДД объяснили необходимость поправок в закон о нетрезвом вождении
7
В торговом центре в Краснодаре произошел пожар
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости