Fox: экс-помощник главы Нацкомитета Демпартии США признался в мошенничестве

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Бывший помощник председателя Национального комитета Демократической партии США Дебби Вассерман-Шульц - Имран Аван - во вторник признал себя виновным в банковском мошенничестве. Как сообщила телекомпания Fox News, в рамках соглашения с обвинением он признался в том, что делал ложные заявления при оформлении банковского кредита.

В то же время, как отметила телекомпания, представители обвинения в ходе судебного заседания не стали выдвигать в отношении Имрана Авана обвинения в нарушении правил обращения с компьютерным оборудованием в Конгрессе США.

Имран Аван занимался вопросами эксплуатации компьютерной техники в аппарате председателя Национального комитета Демократической партии (НКДП), члена палаты представителей Конгресса США Дебби Вассерман-Шульц. Она была вынуждена уйти с этого поста после того, как на сайте WikiLeaks была опубликована переписка сотрудников НКДП, из которой следовало, что они активно стремились поддержать в ходе президентской избирательной кампании Хиллари Клинтон и дискредитировать ее основного конкурента из числа однопартийцев - сенатора Берни Сандерса.

Как отметила телекомпания, в апреле нынешнего года руководитель аппарата сотрудников Палаты представителей Конгресса США Филип Кайко со ссылкой на итоги проведенного расследования отмечал многочисленные нарушения правил обеспечения безопасности, допущенные Имраном Аваном и другими его коллегами.

Министерство внутренней безопасности США и аппарат директора национальной разведки США выступали с утверждением, что за кибератаками на сервер НКДП якобы стояла Россия. В Москве эти подозрения неоднократно опровергали.