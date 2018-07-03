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Курц: Австрия не будет в ущерб себе заключать с Германией соглашения по беженцам

Международная панорама
3 июля, 19:44 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 3, июля. /ТАСС

Австрийский канцлер подчеркнул, что важно сократить нелегальную миграцию

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ВЕНА, 3 июля. /ТАСС/. Австрия не будет заключать в ущерб себе соглашения с Германией по организации на австрийско-германской границе транзитных лагерей для быстрой высылки мигрантов, о которых объявили власти ФРГ. Об этом заявил во вторник австрийский канцлер Себастьян Курц.

"Мы готовы ответить национальными мерами на действия ФРГ. Мы определенно не готовы заключать соглашения в ущерб Австрии, - сказал Курц на пресс-конференции в Вене. - Наша цель - сократить нелегальную миграцию, и мы открыты для всех предложений, но не в ущерб самим себе".

По его словам, он договорился с канцлером Германии Ангелой Меркель, что глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер прибудет на переговоры в Австрию, чтобы разъяснить германские намерения в сфере борьбы с нелегальной миграцией.

В свою очередь министр внутренних дел Австрии Херберт Кикль подчеркнул, что правительство не поддержит и не будет соглашаться на соглашения, которые могут навредить интересам Австрии. "Австрия больше не может мириться с наследием ошибочной культуры гостеприимства, которая в Европе связана с определенными именами", - сказал министр, намекая на Ангелу Меркель.

Австрийское правительство ранее во вторник заявило, что вслед за ФРГ готово принять собственные национальные меры по защите южной границы от потоков нелегальных мигрантов, чтобы избежать ущерба для Австрии и ее населения. Реакция австрийского кабинета министров последовала на объявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что германские правящие партии Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз договорились создать на германско-австрийской границе специальные транзитные центры для соискателей убежища: там будут в быстром порядке проверять, есть ли у иностранца право и возможность получить убежище в ФРГ, а если нет, то его будут отправлять обратно - либо в страну происхождения, либо в то государство ЕС, где он уже зарегистрирован.

В связи с этим Австрия считает такие центры угрозой для себя и ждет прояснения позиции правительства ФРГ по вопросу создания таких транзитных центров у себя границе.

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Персоны
Меркель, Ангела Курц, Себастьян
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
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