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Нетаньяху 11 июля посетит Москву

Международная панорама
3 июля, 20:10 дата обновления: 3 июля, 20:31 UTC+3

В рамках визита премьер-министра Израиля в Россию состоится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным

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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит 11 июля Москву, где намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила во вторник по телефону официальный представитель канцелярии главы израильского кабмина Анна Йонатан Леус.

"В среду, 11 июля, Нетаньяху поедет в Москву, где состоится встреча премьер-министра с президентом России Владимиром Путиным", - сказала она.

В минувшее воскресенье глава израильского правительства заявил, что находится в постоянном контакте с Кремлем и Белым домом в отношении событий в Сирии.

Путин и Нетаньяху в этом году встречались уже дважды. В предыдущий раз израильский премьер посещал Москву 9 мая, где присутствовал по приглашению Кремля на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с президентом РФ Нетаньяху принял тогда участие в шествии "Бессмертного полка".

До этого президент России и премьер Израиля встречались в Москве 29 января в Еврейском музее и центре толерантности. Тогда они приняли участие в мероприятиях по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста и годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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Персоны
Нетаньяху, Биньямин Путин, Владимир Владимирович
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