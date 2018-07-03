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Суд Еревана выдал ордер на арест и объявил в розыск бывшего министра обороны Армении

Международная панорама
3 июля, 20:41 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 3, июля. /ТАСС

Микаел Арутюнян обвиняется в свержении конституционного строя

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ЕРЕВАН, 3 июля. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Еревана во вторник дал санкцию на арест бывшего министра обороны Армении, генерал-полковника Микаела Арутюняна в рамках дела об убийствах в ходе протестов 1 марта 2008 года. Об этом сообщает пресс-служба Специальной следственной службы страны.

"Суд общей юрисдикции Еревана дал санкцию на арест обвиняемого Арутюняна. Экс-министра обороны объявили в розыск", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее Специальная следственная служба республики привлекла Арутюняна по этому уголовному делу в качестве обвиняемого. Он обвиняется в свержении конституционного строя 1 марта 2008 года.

По версии следствия, Арутюнян и другие официальные лица, нарушив конституцию, провозгласили военное положение в Армении и использовали армию против участвующих в мирных демонстрациях граждан страны. Арутюняна объявили в розыск, а в суд было подано ходатайство о его аресте в качестве меры пресечения.

После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года в стране прошла серия протестов, участники которых выражали несогласие с их официальными итогами. Уличные акции были организованы сторонниками первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который в том году также претендовал на высший пост. В ходе столкновений митингующих с органами правопорядка погибли восемь демонстрантов и двое полицейских, были госпитализированы 33 сотрудника полиции. Всего около 230 человек обратились за помощью к медикам.

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