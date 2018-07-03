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Додон планирует встретиться с Путиным в Москве в середине июля

Международная панорама
3 июля, 20:50 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 3, июля. /ТАСС

Президент Молдавии отметил, что будет добиваться полного восстановления отношений с Россией

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КИШИНЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон рассчитывает встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ходе визита в Москву, приуроченного к закрытию чемпионата мира по футболу.

"Во внешней политике я рассчитываю полностью восстановить отношения с Россией. Я получил приглашение посетить церемонию закрытия чемпионата мира по футболу. Рассчитываю встретиться с президентом Владимиром Путиным. Такая встреча уже готовится", - заявил президент Молдавии в ходе состоявшейся во вторник пресс-конференции.

Он отметил, что будет добиваться не только полного восстановления отношений с РФ, но и "установления равновесия в отношениях Молдавии с Востоком и Западом".

Пресс-служба Кремля не объявляла о такой встрече. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что в Москве будут рады всем лидерам, которые пожелают приехать на ЧМ.

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Персоны
Додон, Игорь Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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