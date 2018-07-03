Додон планирует встретиться с Путиным в Москве в середине июля

КИШИНЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон рассчитывает встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ходе визита в Москву, приуроченного к закрытию чемпионата мира по футболу.

"Во внешней политике я рассчитываю полностью восстановить отношения с Россией. Я получил приглашение посетить церемонию закрытия чемпионата мира по футболу. Рассчитываю встретиться с президентом Владимиром Путиным. Такая встреча уже готовится", - заявил президент Молдавии в ходе состоявшейся во вторник пресс-конференции.

Он отметил, что будет добиваться не только полного восстановления отношений с РФ, но и "установления равновесия в отношениях Молдавии с Востоком и Западом".

Пресс-служба Кремля не объявляла о такой встрече. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что в Москве будут рады всем лидерам, которые пожелают приехать на ЧМ.