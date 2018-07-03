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СМИ: в ходе протестов в Никарагуа погибли 309 человек

Международная панорама
3 июля, 21:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Сообщается также, что за период с 19 апреля по 2 июля пострадали 1,5 тыс. человек

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ТАСС, 3 июля. Число погибших в результате стычек на антиправительственных выступлениях в Никарагуа, проводимых с апреля этого года, достигло 309. Об этом во вторник сообщила газета La Prensa со ссылкой на неправительственную Ассоциацию по правам человека Никарагуа.

По ее данным, 309 человек погибли за период с 19 апреля по 2 июля, еще 1,5 тыс. пострадали, 46 из них получили тяжелые травмы. Среди погибших - 297 протестовавших и 12 сотрудников полиции. Ранее оппозиционная Ассоциация по правам человека Никарагуа сообщала о 285 погибших в результате протестов, отмечает газета.

Антиправительственные выступления в Никарагуа не прекращаются с середины апреля. Оппозиция и протестующие обвиняют в сопровождающем акции насилии власти и их сторонников. Правительство в конце мая обнародовало заявление, в котором осудило все проявления насилия и указало, что не несет за него ответственность.

Поводом для самых крупных за последние годы акций протеста послужила реформа системы социального страхования. Вскоре после начала манифестаций президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что реформа будет отменена, однако это решение не привело к нормализации обстановки. Инициированный католической церковью национальный диалог между властью и оппозицией уже дважды прерывался и пока не дал ощутимых результатов.

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