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Пентагон: США не прекратят оказывать давление на талибов

Международная панорама
3 июля, 21:43 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, июля. /ТАСС

В докладе ведомства отмечается, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать правительство Афганистана, обучать и оказывать помощь афганской армии и полиции

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ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. США не прекратят оказывать военное давление на талибов, пытаясь заставить их сесть за стол переговоров с правительством в Кабуле. Это отмечается в обнародованном во вторник очередном докладе о ситуации в Афганистане, который Пентагон обязан раз в полгода направлять в Конгресс США.

"Наша цель в Афганистане не изменилась: не допустить, чтобы эта страна вновь стала пристанищем для террористов, откуда они могли бы планировать и осуществлять теракты в отношении США или наших союзников. Ключ к успеху - продолжать оказывать военное давление на движение "Талибан" [запрещено в РФ] с тем, чтобы они отказались от идеи достижения своих целей с помощью насилия", - говорится в отчете.

По данным Пентагона, "правительство Афганистана с оптимизмом оценивает перспективы политического урегулирования конфликта с талибами". "Мы продолжим поддерживать правительство Афганистана, обучать и оказывать помощь афганской армии и полиции", - указывается в докладе.

До последнего времени талибы отвергали все предложения о начале диалога с Кабулом, но давали понять, что готовы вести переговоры с Вашингтоном. Американцев не устраивает такой вариант, и они настаивают на том, чтобы "Талибан" договаривался о мире напрямую с Кабулом. При этом США не раз заявляли, что талибы должны согласиться на ряд условий, в частности, отказаться от насилия, разорвать альянс с группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ), признать и выполнять конституцию Афганистана.

Как ранее подчеркивал генеральный инспектор правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джон Сопко, по состоянию на 31 января 2018 года 59 из 407 районов в Афганистане находились под полным контролем или влиянием талибов. Он также заметил, что на 36 тыс. человек уменьшилась за последний год численность афганской армии и полиции - до 296 тыс. человек. "Талибы по-прежнему организуют нападения на контрольно-пропускные пункты в ряде провинций, что приводит к потерям среди афганских военнослужащих. Кроме того, боевики захватывают их оружие", - указал Сопко.

В Афганистане сейчас дислоцированы 15,5 тыс. военнослужащих США. Военная операция в данной стране, начатая 7 октября 2001 года, уже обошлась Вашингтону, по оценкам Пентагона, в $680 млрд. За это время там погибли 2,35 тыс. американских солдат и офицеров, еще свыше 20 тыс. получили ранения.

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